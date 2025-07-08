«Лукашенко — советский колхозник» 1 8.07.2025, 22:40

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Экс-чиновник ответил на увлечение диктатора козами.

Лукашенко посетил племенной завод по выращиванию коз под Могилевом. И тут же выступил с очередной «плодотворной» дебютной идеей. Если козоводство — такой перспективный и прибыльный бизнес, почему раньше им не занимались? С таким вопросом «Салiдарнасць» обратилась к экс-чиновнику, предпринимателю Николаю Лысенкову:

— Отчего же, занимались, выращивание коз и овец — традиционные для белорусов отрасли, разве что в последние годы ушла эта традиция. А раньше в деревнях всегда были и козы, и овцы, просто не в колхозах, а у самих крестьян.

Это в Советском Союзе, когда понадобилось получить побольше еды и притом подешевле, на первый план вышло разведение крупного рогатого скота. Потому что козье молоко полезнее и лучше усваивается, но его производство дороже. А спрос в послевоенные годы был на дешёвую еду, и держать коров было эффективнее, вот и забросили козоводство.

Лукашенко же ментально как раз советский колхозник. Он не видел козу в колхозе — вот и не интересовался козоводством.

Сейчас начнёт «развивать» отрасль — появятся проблемы. Как это уже было с картофелем, или, как он сам говорил, «взялся за яйца — молоко пропало».

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