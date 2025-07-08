В эстонской сфере туризма наметились интересные тенденции 8.07.2025, 23:42

В страну приезжает все больше иностранцев.

По словам главы туристического отдела Министерства экономики и коммуникаций Кристины Ереминой, статистика в области туризма за последние месяцы, несмотря на прохладную погоду, приносит хорошие новости: число ночевок как местных, так и иностранных туристов весной этого года в Эстонии увеличилось, сообщает err.ee.

Последние данные Департамента статистики Эстонии показывают, что в мае в заведениях размещения Эстонии побывало больше туристов, чем в прошлом году – в общей сложности 304 185. Как иностранных, так и внутренних туристов стало на 4% больше, чем в прошлом году. Количество туристов также выросло по сравнению с прошлым годом, что подтверждает, что Эстония по-прежнему является привлекательным туристическим направлением.

Внутренних туристов в мае было 134 900, что на 22% больше, чем до пандемии, то есть в 2019 году. В мае этого года внутренние туристы в основном останавливались в Харьюмаа (32%), Пярнумаа (13%), Тартумаа (10%), Ида-Вирумаа (10%) и Сааремаа (7%).

Хотя количество иностранных туристов еще не полностью восстановилось после пандемийного спада, тем не менее оно уже несколько лет и большую часть года находится в восходящем тренде. Средний показатель иностранных визитов за первые пять месяцев года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего туристов прибыло в Эстонию из Финляндии (58 200), Латвии (22 800) и Германии (12 000). Хотя туристов из Финляндии и Литвы разместилось в учреждениях размещения немного меньше, чем в прошлом году, количество туристов, прибывших, например, из Латвии, Германии, Великобритании, стран Азии, Соединенных Штатов Америки и Швеции, увеличилось.

Также увеличилось количество ночевок иностранных туристов. В мае иностранные туристы провели в эстонских учреждениях размещения 329 711 ночей, что на 2% больше, чем в то же время в прошлом году.

Несмотря на рост цен и общую неопределенность, предприниматели ищут возможности адаптации и развития услуг в сфере туризма. Об этом свидетельствует как рост количества мест для размещения в гостиницах, так и оценки руководителей предприятий в свежем отчете Института конъюнктуры. Из отчета следует, что руководители предприятий в туристическом секторе не ожидают в ближайшие месяцы значительных негативных изменений, а скорее прогнозируют, что объемы продаж и количество работников останутся на прежнем уровне.

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