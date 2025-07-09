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Сын Анчелотти возглавил команду, которая сотворила сенсацию на клубном чемпионате мира

  • 9.07.2025, 3:44
Сын Анчелотти возглавил команду, которая сотворила сенсацию на клубном чемпионате мира

Давиде долгое время работал помощником отца.

Давиде Анчелотти, сын легендарного итальянского наставника Карло Анчелотти, стал новым главным тренером бразильского «Ботафого».

Контракт 35-летнего специалиста рассчитан до конца 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

В «Ботафого» Анчелотти дебютирует как главный тренер. С 2016 года Давиде работал помощником отца — в «Баварии», «Наполи», «Эвертоне» и «Реале».

После ухода из «Реала» в мае этого года Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии по футболу, Давиде стал его ассистентом.

Напомним, «Ботафого» был участником клубного чемпионата мира-2025, где дошел до 1/8 финала. На групповом этапе бразильская команда сенсационно победила ПСЖ (1:0). После турнира «Ботафого» уволил главного тренера Ренато Пайву.

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