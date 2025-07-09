Сын Анчелотти возглавил команду, которая сотворила сенсацию на клубном чемпионате мира
- 9.07.2025, 3:44
Давиде долгое время работал помощником отца.
Давиде Анчелотти, сын легендарного итальянского наставника Карло Анчелотти, стал новым главным тренером бразильского «Ботафого».
Контракт 35-летнего специалиста рассчитан до конца 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.
В «Ботафого» Анчелотти дебютирует как главный тренер. С 2016 года Давиде работал помощником отца — в «Баварии», «Наполи», «Эвертоне» и «Реале».
После ухода из «Реала» в мае этого года Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии по футболу, Давиде стал его ассистентом.
Напомним, «Ботафого» был участником клубного чемпионата мира-2025, где дошел до 1/8 финала. На групповом этапе бразильская команда сенсационно победила ПСЖ (1:0). После турнира «Ботафого» уволил главного тренера Ренато Пайву.