ЕС рассматривает создание фонда на 100 миллиардов евро для Украины
- 9.07.2025, 5:00
В следующем бюджете.
Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро (117 млрд долларов) для поддержки Украины. Об этом сообщает газета Bloomberg во вторник, 8 июля, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом.
По словам собеседников, которые говорили на условиях анонимности, эти деньги могут быть частью следующего семилетнего бюджета ЕС, который представят позже в июле.
Источники отметили, что если страны ЕС примут это предложение во время бюджетных переговоров, то финансирование начнется в 2028 году.
Bloomberg пишет, что с начала полномасштабного вторжения Евросоюз предоставил Украине почти 160 миллиардов евро. Эта сумма включает фонд в размере 50 млрд евро, который предоставляет гранты и кредиты до 2027 года. Кроме этого, ЕС вместе со странами G7 создал кредитный инструмент на сумму 50 млрд долларов, который использует доход, полученный от замороженных российских активов.
Как говорится в материале, новый механизм предоставления Украине помощи будет подражать существующей модели, в которой Еврокомиссия предоставляет средства в виде грантов и дешевых кредитов.