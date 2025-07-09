Иран купил китайские системы ПВО после провала российских С-300 9.07.2025, 7:36

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Фото: Greg Baker/AFP

Оружие было оплачено нефтью.

Иран приобрел партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) у Китая для восстановления системы противовоздушной обороны (ПВО), значительно разрушенной Израилем в ходе 12-дневной войны, сообщают источники Middle East Eye.

Знакомый с данными разведки арабский чиновник рассказал, что передача вооружения состоялась после 24 июня, когда воюющие стороны заключили перемирие. Сколько комплексов получил Иран и какие именно, неизвестно, однако утверждается, что он заплатил за них Китаю нефтью. Другой источник добавил, что арабские союзники США были в курсе происходящего и проинформировали об этом Вашингтон.

Ранее Иран использовал для защиты неба преимущественно российские ЗРК С-300 «Фаворит».

Однако недавняя война продемонстрировала их неэффективность. Поставленные Израилю американские истребители F-35, F-16 и F-15 сбрасывали на иранские ядерные объекты управляемые авиабомбы, подлетая на расстояние до 50 км и попадая в зону перехвата, но ЗРК сработал лишь на одной из баз. На остальных военные даже не знали о происходящем.

Сообщалось, что Израиль предварил бомбардировки масштабной кибератакой и смог вывести из строя связь между подразделениями ПВО, а также мобильные телефоны, рации и пейджеры. В итоге ВВС не потеряли ни одного из 200 самолетов. В целом С-300 имеют ограниченную способность сбивать новейшие стелс-истребители F-35.

Иран закупил партию российских ЗРК в модификации С-300ПМУ-1 еще в 2016 году. Исламская республика планировала использовать их именно для защиты ядерных объектов, в том числе построенной «Росатомом» АЭС в Бушере. По данным Минобороны РФ, С-300 способны поражать самолеты и беспилотники, а также сбивать крылатые и баллистические ракеты. Комплексы предназначены для защиты крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Тем не менее, еще в апреле 2024 года Израилю удалось подорвать первый С-300 на авиабазе в Исфахане сверхзвуковыми ракетами «воздух — земля» в ходе ответа на массированный удар Ирана.

Помимо этого, на вооружении исламской республики находятся батареи собственного производства, такие как Khordad и Bavar-373. В 2010 году были сообщения о том, что Иран получил от Китая зенитные ракетные комплексы HQ9.

В конце июня также стало известно, что Тегеран решил закупить у Пекина истребители Chengdu J-10C вместо российских Су-35. По информации Military Balance, до начала боевых действий ВВС Ирана имели порядка 150 истребителей — в основном это были устаревшие модели американского производства, доставшиеся стране еще до исламской революции. В их числе F-4 Phantom II (64 единицы), F-5E/F Tiger II (35) и F-14A Tomcat (41). Также на вооружении сохраняются 18 МиГ-29А/УБ, поставленных в конце 1980-х — начале 1990-х годов, однако большинство из них утратило боеспособность из-за отсутствия запчастей и сложности обслуживания. После 12-дневной войны с Израилем, точку в которой поставили США, присоединившиеся бомбардировкам, ВВС исламской республики потеряли до 30% боевой авиации, сообщало иранское агентство Tasnim.

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