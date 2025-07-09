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Белoрус поел домашних грибов — и у него начало двоиться в глазах

  • 9.07.2025, 7:52
Белoрус поел домашних грибов — и у него начало двоиться в глазах

Четыре дня он терпел, но потом пришлось действовать.

Житель Волковысского района попал в реанимацию с ботулизмом после употребления консервированных домашних грибов, сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Мужчина почувствовал себя плохо после употребления домашних консервированных грибов. Однако к медикам он обратился через четыре дня после появления опасных симптомов — двоения в глазах, затрудненного глотания и дыхания.

Прибывшая на место скорая забрала мужчину в реанимационное отделение больницы.

Как пояснила ТРК «Гродно» врач-гигиенист отделения гигиены питания Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Катажина Макуть, смертность от ботулизма без своевременного введения специальной сыворотки достигает 70%.

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