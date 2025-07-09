Белoрус поел домашних грибов — и у него начало двоиться в глазах
- 9.07.2025, 7:52
Четыре дня он терпел, но потом пришлось действовать.
Житель Волковысского района попал в реанимацию с ботулизмом после употребления консервированных домашних грибов, сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Мужчина почувствовал себя плохо после употребления домашних консервированных грибов. Однако к медикам он обратился через четыре дня после появления опасных симптомов — двоения в глазах, затрудненного глотания и дыхания.
Прибывшая на место скорая забрала мужчину в реанимационное отделение больницы.
Как пояснила ТРК «Гродно» врач-гигиенист отделения гигиены питания Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Катажина Макуть, смертность от ботулизма без своевременного введения специальной сыворотки достигает 70%.