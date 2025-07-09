WSJ: Трамп может передать Украине еще одну систему Patriot
- 9.07.2025, 7:55
Для усиления обороны Киева от российских атак.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам двух американских чиновников, такое обещание глава Белого дома озвучил после недавнего обещания усилить оборону Киева от российских атак.
В то же время, администрация пока не раскрывает, какое именно дополнительное вооружение планируется передать Украине в ответ на отказ Путина прекратить конфликт, который длится уже три года.