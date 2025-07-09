Что означает резкий разворот Трампа в отношении Украины? 6 9.07.2025, 8:10

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Фото: AP

Издание The Economist дало оценку.

Решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине еще не означает его стратегического разворота к последовательной поддержке Украины - скорее это временная уступка, призванная избежать полного ее поражения, что могло бы стать репутационной катастрофой для самого главы Белого дома, пишет The Economist.

Издание напоминает, что когда США в начале июля прекратили поставки оружия Украине, этим они шокировали и саму Украину, и европейских союзников. Но уже 7 июля Трамп неожиданно передумал, мотивируя свое решение тем, что Украина должна защищаться. Через несколько часов и Пентагон подтвердил, что направит «дополнительное оборонительное оружие».

Объяснение Пентагона о том, что остановка поставок оружия обусловлена якобы необходимостью пересмотра запасов, издание назвало «преимущественно дезинформацией».

«Да, дефицит средств ПВО есть, однако оружие для Украины поступает с производственных линий подрядчиков, а не со складов армии США. Израиль, например, продолжал получать вооружение без перебоев даже во время войны с Ираном», - говорится в материале.

Издание считает, что Трамп унизил Пентагон, отменив его решение по Украине, и это изменение позиции президента США свидетельствует, что «даже ближайшие соратники не могут предвидеть резкие повороты Трампа».

В то же время этот его шаг, отмечается, является победой здравого смысла, ведь в последнее время Украина переживает самые интенсивные обстрелы с начала российского вторжения, и остановить американскую поддержку - это было бы фактически позволить агрессору безнаказанно делать все, что ему захочется.

Однако, отмечается, не стоит думать, что Трамп вдруг стал сторонником Украины. Мол, возобновление поставок - лишь возвращение к предыдущему состоянию, когда помощь, выделенная предыдущим президентом Джо Байденом, сворачивалась постепенно. Сам же Трамп пока не делал никаких заявлений о намерении помогать Украине.

«Десятки миллиардов долларов помощи, утвержденные Конгрессом в прошлом году, до сих пор не выделены. Новых средств Конгресс также не предусмотрел. В «большом прекрасном» налогово-бюджетном законе, подписанном Трампом, денег для Украины нет. Даже те небольшие суммы, которые были в базовом бюджете Пентагона, планируют сократить еще больше в проекте на 2026 год», - говорится в статье.

Впрочем, Трамп по крайней мере осознал, что российский диктатор Владимир Путин его просто использует. Президент США не хочет тратить больше средств на победу Украины, но также не хочет ее поражения при своем президентстве. Вероятно, предполагается, он понимает, что крах Украины станет для США геополитической катастрофой, еще хуже, чем падение Афганистана в 2021 году.

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