Выкатывайте Захарову6
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 9.07.2025, 8:12
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Пусть только не забудет хиджаб надеть.
Сквозь трагические, пугающие и тревожные события, которыми полна новостная лента, иной раз она улыбнется забавной вестью.
Не так давно Путин-Лавров признали правительство «Талибана», захватившего власть в Афганистане, посольство в Москве открылось, флаг над ним водрузили, и на тебе – МУС выдал ордер на арест лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного «суда» Афганистана Абдулы Хакима Хаккани. Причина - преступление против человечности, заключающееся в преследовании по гендерному признаку девочек, женщин и других лиц, не соответствующих политике «Талибана».
Учитывая, что такие же ордера выданы МУС на задержание Путина и Львовой-Беловой, остается спросить нидерландских прокуроров: «Как же это понять? Формируете у себя там на будущее «команду друзей»? Чтобы «нашим» не скучно было, добавляете восточной экзотики?»
Что же, надо как-то «нашему» МИДу реагировать. Выкатывайте Захарову для защиты новых друзей. Пусть только не забудет хиджаб надеть.
Телеграм-канал «СерпомПо»