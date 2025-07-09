Выкатывайте Захарову 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

9.07.2025, 8:12

6,144

Мария Захарова

Пусть только не забудет хиджаб надеть.

Сквозь трагические, пугающие и тревожные события, которыми полна новостная лента, иной раз она улыбнется забавной вестью.

Не так давно Путин-Лавров признали правительство «Талибана», захватившего власть в Афганистане, посольство в Москве открылось, флаг над ним водрузили, и на тебе – МУС выдал ордер на арест лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного «суда» Афганистана Абдулы Хакима Хаккани. Причина - преступление против человечности, заключающееся в преследовании по гендерному признаку девочек, женщин и других лиц, не соответствующих политике «Талибана».

Учитывая, что такие же ордера выданы МУС на задержание Путина и Львовой-Беловой, остается спросить нидерландских прокуроров: «Как же это понять? Формируете у себя там на будущее «команду друзей»? Чтобы «нашим» не скучно было, добавляете восточной экзотики?»

Что же, надо как-то «нашему» МИДу реагировать. Выкатывайте Захарову для защиты новых друзей. Пусть только не забудет хиджаб надеть.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com