Утренние тренировки могут ускорить потерю веса, но есть нюанс 2 9.07.2025, 8:21

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Для получения результата нужно соблюдать важное условие.

Утренние тренировки полезны для психического и физического здоровья, кроме того, исследования показывают, что именно занятия спортом в начале дня более эффективны при снижении веса, пишет Fox News.

Так, исследование, опубликованное в журнале Obesity, которое фиксировало уровень активности более 5 тысяч участников с учетом времени суток, в которое они занимались спортом, установило, что у тех, кто постоянно тренируется с 7 до 9 утра, риск ожирения ниже, чем у тех, кто наиболее активен в полдень или вечером.

Кроме того, у тех, кто занимается утренней зарядкой, также ниже средний ИМТ (индекс массы тела) и размер талии.

Как утверждает фитнес-тренер Алисса Моска, утренние тренировки — это «отличный способ» начать день.

"Когда день начинается с утренней тренировки, организм вырабатывает множество различных химических веществ, которые помогают нашей общей функциональности», — сказала она.

Это, в частности, эндорфины и дофамин, которые заставляют нас чувствовать себя хорошо и помогают нам двигаться вперед. Кроме того, утренние тренировки пробуждают мышцы, стимулируют мозг и готовят к новому дню.

Для получения результата есть важное условие

Однако крайне важно, чтобы утренние тренировки не происходили в ущерб полноценному сну, отмечает издание.

Так, эксперт по сну и здоровью Тодд Андерсон подчеркивает важность достижения здорового баланса между упражнениями и отдыхом. Он заявил, что даже пара часов упражнений в неделю «невероятно эффективны».

При этом Андерсон отметил, что регулярные упражнения на самом деле могут привести к более высокому качеству сна. Но для людей, которые ежедневно посещают спортзал и не получают достаточно сна, Андерсон советует сделать выбор в пользу адекватного сна вместо утренней тренировки.

"Когда дело доходит до состава тела и потери веса или просто фитнеса в целом, вы, вероятно, получите лучший результат от этого часа сна, когда вы уже находитесь на довольно приличном уровне активности», — сказал он, добавив, что полноценный сон позволяет эффективно реагировать на стресс от тренировок.

Моска отмечает, что для полноценного отдыха и восстановления требуется от семи до восьми часов сна, что позволяет мышцам максимально восстановиться и вырасти.

«Если кто-то ложится спать в 12:00–1:00 ночи, а затем пытается проснуться для тренировки в 6:00, прогресс остановится, а результаты тяжелой работы проявятся гораздо позже», — сказала она.

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