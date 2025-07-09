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Белорусы стали чаще играть свадьбы

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  • 9.07.2025, 8:29
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Белорусы стали чаще играть свадьбы

В главном минском загсе объяснили почему.

В Минске более 5 тысяч пар заключили брак с начала года. По итогам 2024-го свадеб было заметно меньше. В главном столичном загсе объяснили СТВ, почему желающих расписаться стало больше.

— Прошлый год был високосным, поэтому, конечно, регистраций заключений брака было значительно меньше. В этом году обращения по данным административным процедурам увеличились, — рассказала начальница Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Наталья Калинина.

Отметим, формально запрета на свадьбы в високосный год нет, однако существует стереотип, что заключенный в этот период брак окажется недолговечным.

По данным Белстата, за 2024 год в Беларуси было зарегистрировано 46 242 брака — это почти на 10 тысяч меньше, чем годом ранее (56 044 брака).

В то время как количество браков заметно снизилось, число разводов практически не изменилось: в прошлом году развелись 34 866 пар. Годом ранее было зарегистрировано 33 962 развода.

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