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«Рассерженный патриот» Гиркина внезапно разочаровался в Путине

  • 9.07.2025, 8:31
  • 3,884
«Рассерженный патриот» Гиркина внезапно разочаровался в Путине
Павел Губарев

Губарев обрушился с резкой критикой на Кремль.

Бывший главарь «ДНР» Павел Губарев раскритиковал российскую стратегию ведения войны против Украины и заявил, что Москве лучше было вообще не начинать так называемую СВО.

В эфире одного из провоенных YouTube-каналов коллаборационист возмутился тем, что российской оккупационной армии не удается «бить и гнать» врага, как это удавалось «дедам» во время Второй мировой войны. «У нас ничего не меняется, мы как разбивались в мясных штурмах, причем постоянно наступая, так и продолжаем», - заявил он.

Также Губарев не понимает, какой именно цели хочет достичь Кремль. По его мнению, заселять захваченные территории можно будет только «таджиками и узбеками», а для капитуляции Украины необходимо наносить удары по путям снабжения и центрам принятия решений, превращая их «в пыль»:

«Несем потери и никто на них не оглядывается. Почему? Ну, потому что элитушка, она держит активы и получает все. Они тут вот такая феодальная знать. Самым ярким лепесточком на этом красивом феодальном дереве является власть в Чечне - Кадыров и его преемник Адам».

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