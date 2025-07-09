Троих британцев признали виновными в поджоге склада по заказу ЧВК Вагнера 2 9.07.2025, 8:34

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Они также планировали похитить известного оппозиционера из РФ.

В Великобритании троих мужчин признали виновными в поджоге склада в Лондоне с оборудованием, предназначенным для Украины. Они действовали по заданию ЧВК Вагнера, сообщает The Guardian.

Это первое дело, по которому британцы были признаны виновными в действиях в интересах российской террористической группировки.

Речь идет о поджоге склада в районе Лейтон на востоке Лондона в марте 2023 года. Он использовался для отправки гуманитарной помощи и спутникового оборудования Starlink в Украину. Пожар нанес ущерб примерно на 1 миллион фунтов (более 1,1 млн евро). Для его тушения потребовалось восемь пожарных расчетов в составе 60 человек.

Двое мужчин — Нии Менса и Джейким Роуз, обоим по 23 года — подожгли здание, причем Менса снимал все на видео. В это время их сообщник, 20-летний Угниус Асмена, ждал в машине Менса. Все трое признаны виновными в особо опасном поджоге с умыслом подвергнуть жизни людей опасности.

Организовали атаку 20-летний Дилан Эрл и 23-летний уборщик аэропорта Гатвик Джейк Ривз. Они действовали в интересах ЧВК Вагнера и также спланировали, но не реализовали поджоги ресторана и винного бутика в районе Мэйфэр, а кроме того, похищение Евгения Чичваркина — известного российского оппозиционера, проживающего в Лондоне. Оба признали свою вину и стали первыми британцами, осужденными по новому закону о нацбезопасности 2023 года.

Следствие установило, что Эрл вступил в контакт с представителем ЧВК Вагнера через Telegram и выразил готовность выполнять задания. Одним из них стал как раз поджог склада. Позже он также подготовил планы по атаке на британский бизнес Чичваркина, который, по данным суда, оценивается более чем в 30 миллионов фунтов (почти 35 млн евро) и обеспечивает рабочие места 200 человек.

У Эрла при обыске нашли российский флаг, 20 тысяч фунтов наличными и кокаин на сумму около 34 тысяч фунтов. Он был задержан в Лестершире, Ривз — на вокзале в Кройдоне. В их телефонах были найдены видеозаписи поджога.

По словам прокурора, поджигатели действовали ради денег, но организаторы — в интересах России.

Приговор за поджог будет вынесен осенью.

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