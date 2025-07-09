Расписание сразу нескольких поездов «полетело» из-за поломки под Могилевом
- 9.07.2025, 8:35
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Опоздание составило до 2,5 часов.
Сразу три пассажирских поезда утром 9 июля идут с задержками из-за технеисправности в Могилевской области, сообщает БелЖД.
Существенные задержки коснулись следующих рейсов: поезд № 606 Брест — Полоцк опаздывает примерно на 2 часа, № 633 Гродно/Орша — Коммунары задерживается на 2 часа 30 минут, а № 6561 Орша — Могилев — примерно на 1 час 50 минут.
Причина — техническая неисправность хозяйственного поезда на участке Шклов — Копысь, между Могилевом и Оршей.
БелЖД заявила, что предпринимает все необходимые меры для того, чтобы доставить пассажиров к пунктам назначения. Актуальную информацию по движению поездов можно получить по телефону 105 — контакт-центр работает круглосуточно.