закрыть
9 июля 2025, среда, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стала известна стоимость платного обучения в белорусских вузах

2
  • 9.07.2025, 8:40
  • 2,716
Стала известна стоимость платного обучения в белорусских вузах

В Минобразования озвучили цифры.

Стоимость обучения в университетах Беларуси останется на прежнем уровне в 2025 году — повышения не планируется, сообщили в Министерстве образования.

Средняя цена за учебный год составляет около 4 тысяч рублей, в ведущих вузах — от 4,5 тысячи. Точную информацию можно узнать на сайтах университетов.

В новом учебном году на платной основе готовы принять до 16,5 тысячи студентов. Больше всего мест выделено на специальности, связанные с экономикой и информационно-коммуникационными технологиями.

Основной этап вступительной кампании стартует 12 июля. Абитуриенты, поступающие на бюджет, могут подать документы до 17 июля. Для платного обучения срок — до 1 августа.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив