Стала известна стоимость платного обучения в белорусских вузах

Стала известна стоимость платного обучения в белорусских вузах2
- 9.07.2025, 8:40
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В Минобразования озвучили цифры.
Стоимость обучения в университетах Беларуси останется на прежнем уровне в 2025 году — повышения не планируется, сообщили в Министерстве образования.
Средняя цена за учебный год составляет около 4 тысяч рублей, в ведущих вузах — от 4,5 тысячи. Точную информацию можно узнать на сайтах университетов.
В новом учебном году на платной основе готовы принять до 16,5 тысячи студентов. Больше всего мест выделено на специальности, связанные с экономикой и информационно-коммуникационными технологиями.
Основной этап вступительной кампании стартует 12 июля. Абитуриенты, поступающие на бюджет, могут подать документы до 17 июля. Для платного обучения срок — до 1 августа.