«Зарабатывал неплохо, но дома бывал наездами» 9.07.2025, 8:59

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Вахтовик из Жлобина 15 лет отработал на стройках, а потом ушел в бизнес.

Жлобинчанин Илья Макаров однажды решил, что к 40 годам создаст собственный бизнес. Правда, мыслей о том, в какой сфере реализовать себя, у мужчины не было. Он более 15 лет отработал на стройках вахтовым методом, но из-за проблем со здоровьем и желания больше времени проводить с семьей в какой-то момент понял: все, хватит! Чтобы кардинально изменить жизнь, Илье понадобился примерно год. Сегодня у него свое небольшое производство по отжиму масла, которое заказывают у него ценители экопродуктов из различных уголков Беларуси, пишет «Онлайнер».

«Зарабатывал неплохо, но дома бывал наездами»

Илья женат, воспитывает двух дочерей. Прежняя работа вахтовым методом, когда на строительных объектах приходилось проводить безвыездно иногда и по месяцу, не позволяла ему часто видеться с близкими.

— Да, зарабатывал я неплохо, но дома бывал редко, наездами. Естественно, хотелось как можно больше времени проводить с семьей. Вот и поставил цель к 40 годам начать свое дело. Такое, чтобы и доход приносило, и позволяло не уезжать надолго из дома.

Илья признается, что присматривался к различным сферам, в том числе к строительной, в которой неплохо разбирается. Но от физического труда пришлось отказаться.

— Так как я много лет питался всухомятку, жил фактически на перекусах, начались проблемы с желудком и печенью. В итоге ушел со стройки и решил вплотную заняться своим здоровьем, перешел на правильное питание. Однажды наткнулся в интернете на информацию, что в моем случае хорошо использовать масло расторопши, — вспоминает мужчина.

Необходимое средство он искал довольно долго, заказал флакон на пробу. А позже загорелся идеей сделать такое масло самостоятельно. Говорит, на тот момент не имел ни малейшего представления, с чего начать. Стал изучать информацию в интернете и понял, что для работы ему понадобится оборудование.

— Мне повезло, потому что пресс для масла удалось купить относительно недорого, довести его до ума помогли друзья — местные умельцы.

Первое масло Илья давил из грецкого ореха. Всю технологию производства изучил онлайн и даже заказал в Белгороде у мастера специальный деревянный бочонок под пресс.

Когда побежала первая струйка масла, подумал: ну, прикольно!

Эксперименты на домочадцах, сарафанное радио и самозанятость

Первыми дегустаторами в домашней маслодельне стали супруга, дети и родители. Продукт оценили. Потом Илья угощал маслом друзей и знакомых, попутно общаясь на форумах со специалистами из разных стран и постигая тонкости ремесла.

Идею отжима масла на заказ он поначалу не рассматривал, хотелось сперва для себя опробовать новые виды сырья и добраться наконец до заветной расторопши.

— Ну а потом люди стали просить надавить им масла. Кто-то заказывал подсолнечное, кто-то — льняное, кто-то — горчичное. К тому времени я уже понял, где нужно покупать сырье, и решил, что надо ставить это дело на поток.

Так в 39 лет Илья стал самозанятым.

За два года бывший строитель сумел наладить бизнес, обзавелся постоянными клиентами.

Все началось с сарафанного радио, потом белорус подключил соцсети и даже создал свой сайт. Особых сложностей не было, просто люди стали сами находить его — сперва через общих знакомых, потом онлайн. Сегодня масло его производства пользуется спросом далеко за пределами Жлобина, в списке поставок более 80 населенных пунктов в различных регионах страны.

Капризный продукт

О масличных культурах и свойствах растительного масла Илья может рассказывать часами, хоть и признается, что ему есть чему поучиться у опытных маслоделов. И речь не только о технологическом процессе, но и о самом продукте, который, как оказалось, не терпит пренебрежительного отношения к себе.

— Я не использую добавки и консерванты, поэтому на выходе получаю абсолютно чистое сыродавленое масло холодного отжима, в котором сохранены все полезные вещества. Правда, срок годности у него не очень большой.

Например, самым капризным, по словам Ильи, является льняное масло, которое способно окисляться даже в закупоренной бутылке. Хранить его следует в холодильнике не более двух-трех недель, а потом использовать продукт в пищу уже нельзя, он годится разве что для технических целей. А вот горчичное масло, наоборот, не портится при комнатной температуре четыре-пять месяцев, поскольку является природным консервантом.

— Некоторые мои коллеги даже добавляют его в другие масла, чтобы увеличить срок их годности.

Став маслоделом, Илья теперь может по вкусу определить качество продукта и знает, чем различаются масла, изготовленные в домашних условиях и на промышленных предприятиях.

Во-первых, на крупных масложировых комбинатах используются другие технологии, и масло холодного отжима здесь из-за большого расхода сырья мало кто изготавливает.

Во-вторых, при конвейерном производстве контакта масла с металлом не избежать, а это способствует его окислению.

В-третьих, предприятия применяют различные добавки, которые увеличивают срок хранения масла и улучшают его вкус, а это снижает ценность такого продукта.

— Когда я вижу в магазине то же льняное масло, а на бутылке указано, что его срок годности — 9 месяцев, это вызывает ряд вопросов к его составу.

Пришлось выбросить целую партию

Чтобы выдерживать стандарты, Илья не пользуется металлической посудой. Масло давит в деревянной бочке, загружая сырье в холщовый мешок. Или использует емкость из капролона — это прочный синтетический материал, похожий на очень твердый нейлон. По некоторым свойствам капролон даже превосходит дерево: например, не трескается, не впитывает запахи, не гниет. Бочки из капролона в несколько раз дороже деревянных, но их намного легче мыть, а контакт масла с этим материалом никак не отражается на качестве продукта. Затем Илья без термической обработки разливает масло в стеклянные емкости и отправляет заказчикам.

Особые требования предъявляются и к сырью, которое закупается преимущественно в России.

— Беру на пробу два-три килограмма семян, давлю масло и смотрю, что получилось в итоге.

Качество продукции Илья определяет путем дегустации. Если ему или домочадцам вкус масла не нравится, то он отказывается от выбранного сырья и ищет других поставщиков. Так, например, было с черным тмином, масло из которого ценится благодаря высокому содержанию тимохинона — мощного природного антиоксиданта.

— Больше всего тимохинона содержится в черном тмине из Эфиопии, это самое дорогое сырье. Но вкусовые качества масла из него оставляют желать лучшего.

Скажем так, несмотря на очевидную пользу, в ребенка его можно «влить» только принудительно.

Поэтому я остановился на индийском черном тмине, в котором чуть меньше тимохинона, но масло из него получается более мягким и приятным на вкус.

Так как для масла холодного отжима без добавок есть ограничения по срокам хранения, Илья давит его только под заказ.

— У меня был опыт торговли в Гродно, на рынке. Приехал туда с целой сумкой продукции — что-то успел продать сразу, остальное оставил на реализацию. В итоге ушел в минус, потому что новинку надо было продвигать. Но, естественно, на месте без меня никто этого делать не стал. В общем, партию масла в итоге пришлось выбросить.

Был уверен, что маслом больше интересуются женщины

В течение первого года работы Илье пришлось решать много организационных вопросов, главным из которых стал поиск помещения. Идею подсказали родители, которые живут в агрогородке Щедрин недалеко от Жлобина. Именно на их подворье в пристройке и была оборудована маслодельня, а сам агрогородок дал название бренду «Щедрое».

Следующий шаг — подбор сырья. Илья говорит, что его первый пресс даже после переделки с некоторыми семенами не справляется. Поэтому поначалу масло давилось из более мягких культур: орехов, подсолнуха, льна. Позже, когда появился более мощный пресс, Илья стал работать с семенами пажитника, расторопши, тыквы. Заказывает сырье он у проверенных поставщиков, но признается, что и тут есть свои нюансы. В межсезонье, например, когда старые запасы у тех же фермеров заканчиваются, лучше вовсе отказаться от закупок, потому что велик шанс получить некачественный товар.

На прибыли такой подход сказывается не лучшим образом, но репутация дороже.

Попутно Илье пришлось самостоятельно разбираться с тарой, этикетками, продвижением продукта и его доставкой конечному потребителю. Если заказ поступает из Жлобина и окрестностей, то маслодел привозит его самостоятельно, а в другие регионы отправляет почтой, обязательно инструктируя клиентов, как и сколько хранить масло.

Сегодня в ассортименте у Ильи порядка 15 видов продукции, но все зависит от сезона и наличия сырья. Поэтому жлобинчанин взял себе за правило вывешивать в соцсетях «Прайс недели», где он указывает, из чего готов давить масло. Именно соцсети и стали основной рекламной площадкой.

— Я продолжаю учиться и стараюсь побольше общаться с заказчиками. Мне нравится рассказывать о масле, его полезных особенностях, свойствах, области применения. Это же не только заправка для салатов, но и средство для укрепления иммунитета и натуральная косметика.

Общение с людьми помогло Илье изменить свое мнение о целевой аудитории. Еще год назад он был уверен, что маслом больше интересуются женщины — на них и была ориентирована реклама.

— Но оказалось, что мужчины заботятся о своем здоровье ничуть не меньше. Для меня это было открытием, — отмечает жлобинчанин.

На начальном этапе вложил порядка $2000

Первый год работы на маслодельне для Ильи был непростым. Он едва выходил в ноль, а свободные средства тут же пускал в оборот.

Белорус признается, что время от времени даже появлялось желание бросить все и уйти в наем.

Но помогла поддержка близких, которые всегда были рядом и заставили мужчину поверить в то, что он на верном пути.

— И сомнения были, и разочарования, и страх. Ведь я начинал бизнес без знаний и опыта, не было никакой финансовой подушки безопасности. На начальном этапе вложил порядка $2000 и потом постоянно что-то докупал. Сейчас, конечно, уже полегче.

В среднем чистыми (после уплаты налога и закупки сырья, упаковки) Илья зарабатывает около 1500 рублей в месяц — сумма сопоставима с зарплатой в найме. Однако он сам планирует свой рабочий день, выстраивает стратегию продаж и говорит, что такой подход ему очень нравится.

— Конечно же, подумываю о расширении и рассчитываю оставить за собой только функции управляющего, который развивает и масштабирует бизнес. Наверняка это будет другая форма деятельности, с возможностью нанимать сотрудников. Я все еще хочу как можно больше времени проводить с семьей и при этом иметь стабильный доход.

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