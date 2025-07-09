Поляк написал книгу, подрывающую основы «русского мира» 1 9.07.2025, 9:25

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Владыслав Дучко

Фото: Beata Jankowiak-Konik

Русы — это были скандинавы, пришедшие на земли Восточной Европы из центральной Швеции.

Об истоках Руси рассказывает в своей книге «Ruś wikingów. Skandynawowie we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej» («Русь викингов. Скандинавы в раннесредневековой Восточной Европе») польский археолог Владыслав Дучко, много лет проработавший в Швеции.

Книга вышла в 2025 году в Издательствах Варшавского университета. Вскоре автор скончался после тяжелой болезни, передает «Польское радио».

Подготовкой к печати труда профессора Дучко занималась директор Издательств Варшавского университета Беата Янковяк-Коник. Новое издание представляет собой перевод с английского.

Первое англоязычное издание вышло в 2004 году, а затем польское — в 2006-м. С тех пор книга стала библиографической редкостью, но до сих пор спрос на нее велик.

Wczoraj zmarł prof. Władysław Duczko. Wybitny polski i szwedzki archeolog, znawca epoki wikingów i ich wpływów wśród Słowian. Autor ważnej pracy "Ruś wikingów".



Kilka miesięcy temu dyskutowaliśmy o rozmowie, której udzielił na kanale Historyczny Top. 👇 https://t.co/jvDf9o9WZg pic.twitter.com/HechYbV9kI — Kunigas (@maciej_kunigas) March 12, 2025

Беата Янковяк-Коник: Автору было очень важно, чтобы книга снова вернулась в круг чтения — особенно сейчас, когда идет война в Украине. Он считал этот труд своим голосом протеста против великорусской исторической политики. Как ученый, он стремился говорить правду и противостоять фальсификации истории. Владыслав Дучко собирал разрозненные сведения об археологических исследованиях, проводимых в Восточной Европе, чтобы показать сильное присутствие скандинавов на этих территориях в период с VIII по XI век.

Из книги Владыслава Дучко мы узнаем, что история Руси начинается в середине VIII века, когда на финские земли прибыли первые торговцы из Швеции. Название этих пришельцев — через финское слово ruotsi попало в другие языки. Заимствовано оно из шведского и означает «гребцы».

Беата Янковяк-Коник: Само слово «русь» не славянского происхождения — оно уходит корнями в угро-финские языки. Именно финны так называли пришельцев из Скандинавии. Русы — это были скандинавы, пришедшие на земли Восточной Европы из центральной Швеции. В греческих и латинских источниках они известны также под названием «рос» (rhos). От них и произошло название государства — Русь, а местное население стало называться русами. Однако это государство представляло собой конгломерат различных этнических групп. Скандинавы, безусловно, были его создателями, но в нем жило население самого разного происхождения. Со временем связи со Скандинавией ослабли, а идентичность выходцев оттуда и их потомков начала меняться. Тем не менее на протяжении примерно трех веков скандинавская идентичность оставалась там очень сильной — об этом нужно помнить и осознавать это.

Владыслав Дучко доказал, что в эпоху викингов на территориях современной России, Беларуси и Украины, а также на побережье Балтийского моря существовали крупные сообщества скандинавов. Эти группы поддерживали связи с родиной, а их представители пользовались схожими предметами. Именно они — русы — создали первые государственные структуры на востоке Европы.

Беата Янковяк-Коник: Первые викинги прибыли из центральной Швеции — сначала как торговцы, а затем начали оседать здесь на постоянной основе, сохраняя свою этническую самобытность. Постепенно, по мере того как поток новых скандинавов уменьшался, они смешивались с местным населением, и в Киевском княжестве происходила славянизация — что, в частности, видно по именам правителей, сменившихся со скандинавских на славянские. Тем не менее, скандинавская идентичность сохранялась очень долго.

Прежде чем русы — торговцы и воины с территории современной Швеции — добрались до Киева, они в течение долгого времени создавали свое государство вдоль рек и озер на обширных финских землях — между современными Старой Ладогой и Псковом, Новгородом и Москвой. Оттуда они отправлялись к Каспийскому морю, а позже — в Византию. Они плавали на ладьях, строили укрепленные поселения, грабили местное население... Именно так формировалось русское государство на финских, а также балтийских землях.

Беата Янковяк-Коник: На территории Восточной Европы существовало множество древних центров, которые играли важную роль. Можно сказать, что уже в самый ранний период — где-то в середине VIII и в IX веках — эти центры имели гораздо большее значение, чем Киев. Лишь в X веке Киев начал играть более заметную роль. На севере раньше Киева существовала Старая Ладога, а также Рюриково Городище под Новгородом, Гнёздово в районе Смоленска, Чернигов и другие укрепленные поселения. Профессор Дучко представляет археологические находки с этих территорий, которые свидетельствуют о длительном и устойчивом присутствии там скандинавов задолго до возникновения Киевского княжества. Скандинавские общины существовали и во многих других местах. Подводя итог: Киев вовсе не был ни первым, ни самым важным центром в начале этого периода — совершенно нет.

Директор Издательств Варшавского университета Беата Янковяк-Коник с книгой археолога Владыслава Дучко „Ruś wikingów. Skandynawowie we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej”.

Фото из архива Б. Янковяк-Коник.

Вы будете удивлены, но еще в XII веке шведы называли Русь «Великой Швецией». Как видим из истории, это не случайно.

Кстати, московский царь Иван Грозный, один из последних представителей династии князей Рюриковичей, происходившей от легендарного викинга Рюрика, считал себя... немцем. Об этом факте напоминает в недавно изданной книге «Император Святой Руси» российский историк Константин Ерусалимский.

Тем временем книга польского археолога „Ruś wikingów” была признана рядом его российских коллег «опасной».

Беата Янковяк-Коник: Россия, как современная, путинская, так и царская, придерживается позиции, что русское государство было славянским, основанным славянами. Скандинавы, по их мнению, играли там максимум роль наемников и воинов. Однако факты этому противоречат — извлеченные из земли артефакты и предметы, найденные на этих территориях, указывают на то, что это государство имело скандинавский характер.

Таким образом, российский диктатор Владимир Путин, ссылаясь на наследие Руси в своей политике «восстановления «русского мира», особенно на наследие князя Рюрика, вероятно, не осознает, кем был этот правитель, либо сознательно вводит в заблуждение и своих граждан, и мировую общественность.

Беата Янковяк-Коник: Рюрик вместе со своими соратниками происходил из Скандинавии, поэтому тезис о том, что русское государство основали славяне, не согласуется с этим фактом. Однако мы не в состоянии однозначно идентифицировать личность Рюрика. Существуют разные попытки связать его с конкретными фигурами, известными в Скандинавии, но эти предположения настолько неясны и окутаны мраком истории, что у нас нет точной информации.

Увы, в истории Руси еще масса вопросов. Но ученые ищут ответы. Другое дело, что многие политики искажают видение исторического процесса.

Владыслав Дучко в предисловии ко второму изданию своего труда „Ruś wikingów” писал:

«Что нам, исследователям прошлого, остается делать в такой ситуации? Если мы хотим быть настоящими учеными, мы должны нашей работой противостоять политически манипулируемому взгляду на историю, чтобы выразить наш протест против использования прошлого в целях насилия и лжи».

Тем временем директор Издательств Варшавского университета размышляет о расширении потенциального круга читателей исследования Владыслава Дучко.

Беата Янковяк-Коник: Есть идея, чтобы эта книга была заново переведена на английский язык. Но, что еще важнее — мы думаем о выпуске этой книги на украинском языке. Уже ведутся предварительные переговоры по этому поводу, хотя пока я не могу сказать ничего конкретного. Но украинское издание — это направление, которое мы воспринимаем очень серьезно. Такие планы есть. Я также надеюсь, что когда-нибудь труд профессора Дучко выйдет и на русском языке.

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