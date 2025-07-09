закрыть
9 июля 2025, среда, 9:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов возмутили неправильные прогнозы погоды от Белгидромета

2
  • 9.07.2025, 9:28
  • 1,254
Белорусов возмутили неправильные прогнозы погоды от Белгидромета

Синоптики ответили.

В сети стали распространяться слухи о том, что у Белгидромета отсутствует оборудование, из-за чего невозможно дать корректный прогноз погоды. В пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды информацию опровергли, сообщает агентство «Минск-Новости».

— В отличие от краткосрочных прогнозов погоды, которые выпускают специалисты каждой из национальных гидрометеорологических служб, долгосрочные прогнозы — сложная, ресурсоемкая задача, для решения которой объединяются усилия различных стран. Из 193 членов Всемирной метеорологической организации (ВМО) глобальные сезонные прогнозы сегодня выпускают всего 13 центров долгосрочных прогнозов: Бразилиа (Бразилия), Вашингтон (США), Мельбурн (Австралия), Монреаль (Канада), Москва (Россия), Оффенбах (Германия), Пекин (КНР), Претория (ЮАР), Рединг (Великобритания), Сеул (Южная Корея), Токио (Япония), Тулуза (Франция), Эксетер (Великобритания), — рассказала пресс-секретарь Минприроды Алина Астафьева.

Далее ВМО через региональные климатические центры распространяет долгосрочные прогнозы для стран — членов международной организации. В Европе функции одного из узлов региональной климатической сети выполняет Северо-Евразийский климатический центр (Россия), который обеспечивает долгосрочными прогнозами страны СНГ.

Кроме того, Росгидромет ежемесячно составляет и направляет белорусским коллегам прогнозы отклонения средней температуры и суммы осадков за месяц от климатической нормы для территории Беларуси.

По словам Астафьевой, у самого Белгидромета есть современное оборудование, большое количество метеостанций и радиолокаторов, которые покрывают всю страну. Там работают квалифицированные специалисты, что позволяет делать все более точные прогнозы. Благодаря мощным компьютерам Белгидромет может улучшать модели расчета погоды, сотрудничая с учеными из Академии наук.

По итогам первого полугодия 2025 года оправдываемость прогнозов погоды Белгидромета по областям на одни сутки составила 98,2%, на 2−3 суток по областям — 97,2%. Такие значения являются одними из самых высоких среди стран СНГ. Согласно рекомендациям Всемирной метеорологической организации, успешными считаются прогнозы оправдываемостью 85−90%.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив