Белорусов возмутили неправильные прогнозы погоды от Белгидромета 2 9.07.2025, 9:28

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Синоптики ответили.

В сети стали распространяться слухи о том, что у Белгидромета отсутствует оборудование, из-за чего невозможно дать корректный прогноз погоды. В пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды информацию опровергли, сообщает агентство «Минск-Новости».

— В отличие от краткосрочных прогнозов погоды, которые выпускают специалисты каждой из национальных гидрометеорологических служб, долгосрочные прогнозы — сложная, ресурсоемкая задача, для решения которой объединяются усилия различных стран. Из 193 членов Всемирной метеорологической организации (ВМО) глобальные сезонные прогнозы сегодня выпускают всего 13 центров долгосрочных прогнозов: Бразилиа (Бразилия), Вашингтон (США), Мельбурн (Австралия), Монреаль (Канада), Москва (Россия), Оффенбах (Германия), Пекин (КНР), Претория (ЮАР), Рединг (Великобритания), Сеул (Южная Корея), Токио (Япония), Тулуза (Франция), Эксетер (Великобритания), — рассказала пресс-секретарь Минприроды Алина Астафьева.

Далее ВМО через региональные климатические центры распространяет долгосрочные прогнозы для стран — членов международной организации. В Европе функции одного из узлов региональной климатической сети выполняет Северо-Евразийский климатический центр (Россия), который обеспечивает долгосрочными прогнозами страны СНГ.

Кроме того, Росгидромет ежемесячно составляет и направляет белорусским коллегам прогнозы отклонения средней температуры и суммы осадков за месяц от климатической нормы для территории Беларуси.

По словам Астафьевой, у самого Белгидромета есть современное оборудование, большое количество метеостанций и радиолокаторов, которые покрывают всю страну. Там работают квалифицированные специалисты, что позволяет делать все более точные прогнозы. Благодаря мощным компьютерам Белгидромет может улучшать модели расчета погоды, сотрудничая с учеными из Академии наук.

По итогам первого полугодия 2025 года оправдываемость прогнозов погоды Белгидромета по областям на одни сутки составила 98,2%, на 2−3 суток по областям — 97,2%. Такие значения являются одними из самых высоких среди стран СНГ. Согласно рекомендациям Всемирной метеорологической организации, успешными считаются прогнозы оправдываемостью 85−90%.

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