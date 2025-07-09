Трамп анонсировал пошлины в размере 50% на медь 9.07.2025, 9:43

Дональд Трамп

После этого фьючерсы на металл в США подскочили более чем на 10%.

Президент США Дональд Трамп во вторник сказал, что введет 50-процентные пошлины на импорт меди, а также в ближайшее время установит давно обещанные тарифы на полупроводники и фармацевтические препараты, расширяя торговую войну, сообщает Reuters (перевод — moscowtimes.ru).

Фьючерсы на медь в США подскочили более чем на 10% после объявления Трампом новых пошлин на металл, который имеет критическое значение для производства электромобилей, военной техники, электросетей и многих потребительских товаров. Анонсированные Трампом новые пошлины дополнят уже действующие тарифы на импорт стали, алюминия и автомобилей, но сроки их введения пока неясны.

Акции американских фармацевтических компаний просели после угрозы Трампа ввести пошлины в размере 200% на импорт медикаментов, хотя, по словам президента США, их введение может быть отложено примерно на год.

«Пришло время Соединенным Штатам начать получать деньги со стран, которые нас обирали… и смеялись за нашей спиной над тем, какие мы глупые», — сказал он.

Трамп также сказал, что в среду утром будет опубликовано как минимум семь уведомлений о пошлинах, а во второй половине дня последуют новые. Никаких других подробностей в своем сообщении в социальной сети Truth Social он не привел.

Между тем другие страны сообщили, что попытаются смягчить последствия от анонсированных Трампом пошлин, срок введения которых был сдвинут со среды на 1 августа.

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