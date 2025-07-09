«Ну вот замаялась я, это был поздний вечер» 9.07.2025, 9:48

Белоруске грозит штраф от налоговой за то, что пробила чек не в то время суток.

Самозанятая белоруска в своем TikTok заявила, что оказалась «лузером» и попала на штраф из-за, казалось бы, незначительной оплошности. Она предупредила всех плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) о нюансе в законодательстве, который может дорого обойтись, пишет «Телеграф».

По словам девушки, ее вызвали в налоговую для составления протокола об административном правонарушении. Причиной стал случай, когда она, получив от клиента наличные деньги 13 мая, не сформировала чек в приложении НПД в тот же день.

«Ну вот я замаялась, да? Я умаялась, это был поздний вечер, я уходила домой, было не до НПД», — объяснила она. Чек в приложении белоруска сформировала на следующее утро, 14 мая, при этом честно указав, что доход был получен именно за 13-е число. Однако в налоговой, как она утверждает, это сочли нарушением. «Оказалось, так нельзя», — констатировала она.

И действительно, в законодательстве есть такой момент. Согласно постановлению Совмина № 433, которое регулирует работу с приложением НПД, сроки формирования чека напрямую зависят от способа оплаты.

Как следует из документа, если оплата пришла безналичным путем (через банковские карты, QR-коды и т. д.), то сформировать чек можно «не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем» оплаты. А вот при расчете наличными деньгами закон неумолим. Чек должен быть сформирован «в момент получения денежных средств», никак иначе.

Таким образом, перенос этой операции даже на следующее утро может считаться нарушением порядка приема платежей. Ответственность за это предусмотрена статьей 13.14 КоАП, которая грозит физическим лицам штрафом в размере до 30 базовых величин (на сегодня это 1260 рублей).

Окончательный размер штрафа для героини видео, если разбирательство действительно имело место, пока неизвестен даже ей самой.

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