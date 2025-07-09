CNN: Хегсет не информировал Белый дом о своем решении приостановить поставки оружия Украине 9.07.2025, 9:55

Пит Хегсет

Речь идет уже о втором случае за год.

Глава Пентагона Пит Хегсет не сообщал в Белый дом об остановке поставок оружия в Украину.

Об этом изданию CNN сообщили источники.

Как отмечается, 5 собеседников, информированных о ситуации вокруг поставок американского оружия Украине, утверждают, что Хегсет не проинформировал Белый дом о том, что надумал поставить на паузу поставки оружия Украине.

Спецпредставитель Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио также ничего не знали и впервые услышали о ситуации из прессы, поделился один из высокопоставленных чиновников администрации и еще два источника.

Издание напоминает, что речь идет уже о втором случае за год, когда Гегсет единолично принимал решение по оружию для Украины, озадачивая других американских чиновников из сферы нацбезопасности. Впервые это произошло в феврале и тогда решение быстро завернули, говорят трое собеседников.

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