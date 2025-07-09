Империя запуталась в собственных щупальцах Владимир Пастухов

9.07.2025, 10:12

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Владимир Пастухов

Если так пойдет дальше, на ими же себя и удушит.

«Пятиминутка ненависти» между Москвой и Баку временно прервалась, но, похоже, только для того, чтобы в ближайшем будущем вспыхнуть с новой силой.

При том, что причин для конфликта много и все они вроде как лежат на поверхности, определить, что именно связало всех их в один тугой узел, который теперь проще разрубить, чем развязать, весьма затруднительно. Дело осложняется тем, что рациональных поводов для того, чтобы так обострять отношения прямо сейчас, нет.

Все это заставляет аналитиков заглубляться в область иррационального: голос исторической памяти, колебания коллективного бессознательного и прочую плохо верифицируемую материю. В конечном счете, вывод, к которому невозможно не прийти, сводится к тому, что перед нами рядовой случай дряхления империи.

Вот так они умирают: бездарно растрачивают ресурс; совершают бессмысленные поступки, влекущие множественные непросчитываемые тяжелые последствия; предают друзей и плодят врагов; не замечают новых реалий этого коварного меняющегося мира.

Есть такое выражение в футболе (когда речь идет о футболисте, перемудрившем самого себя): он запутался в собственных ногах.

В отношении политики России в Закавказье можно сказать: империя запуталась в собственных щупальцах. Если так пойдет дальше, то она ими же себя и удушит.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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