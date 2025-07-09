WSJ: США готовы поставить Украине не только систему Patriot 2 9.07.2025, 10:15

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Уже отправлен запрос Пентагону.

Трамп готов рассмотреть вопрос о передаче Украине еще одной системы Patriot. Такое заявление президент США сделал после того, как на днях пообещал укрепить оборону Украины на фоне постоянных ежедневных атак со стороны Кремля.

Журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников сообщают, что Белый дом уже направил соответствующий запрос в Пентагон.

В него входит просьба не только о передаче системы ПВО, но и о других видах вооружений, которые могут помочь Украине в противостоянии с армией Путина.

При этом в США изучают вопрос о том, смогут ли союзники также предоставить Украине дополнительные системы Patriot.

Один из бывших чиновников Пентагона сообщил, что с 2022 года США и Германия поставили Украине по три системы Patriot, еще одну передал консорциум европейских стран.

Вчера стало известно, что Трамп распорядился передать Украине 10 ракет для системы Patriot. Кроме того, Вашингтон оказывает давление на Германию, чтобы она продала Украине еще одну батарею Patriot.

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