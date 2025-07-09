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Воздушные силы ВСУ отразили крупнейшую воздушную атаку РФ за всю войну

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  • 9.07.2025, 10:32
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Воздушные силы ВСУ отразили крупнейшую воздушную атаку РФ за всю войну

Установлен рекорд по сбитым целям.

Ночь с 8 на 9 июля стала новой вехой в российской воздушной агрессии против Украины. Армия РФ обрушила на украинское небо невиданное ранее количество дронов-камикадзе и ракет, стремясь истощить систему противовоздушной обороны и нанести удары по критической инфраструктуре.

Однако украинские силы обороны дали уверенный отпор: было нейтрализовано 718 воздушных целей. Это рекордный показатель за весь период полномасштабной войны.

Как сообщили в ВС ВСУ, с 20:00 8 июля до утра 9 июля армия РФ нанесла комбинированный удар по территории страны, использовав в общей сложности 741 средство воздушного нападения.

Среди них 728 ударных беспилотников типа Shahed и имитаторов других моделей, запущенных с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел и Миллерово.

Также Россия выпустила 7 крылатых ракет «Х-101» / «Искандер-К» с территории Саратовской и Курской областей и 6 аэробаллистических ракет «Х-47М2 Кинжал» из воздушного пространства Липецкой области. Основной удар пришелся по Волыни, в частности, по Луцку.

Украинская ПВО, включая истребительную авиацию, зенитные ракетные комплексы, силы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы, сумела нейтрализовать 718 вражеских объектов, из них 303 уничтожены огневыми средствами: – 296 БПЛА сбиты; – 7 крылатых ракет уничтожены. Остальные 415 целей были потеряны врагом в результате подавления средствами РЭБ.

Тем не менее, зафиксированы попадания в четырех населенных пунктах, а также падения обломков на еще 14 локациях. Уточнение последствий продолжается.

Атака такого масштаба подтверждает, что РФ продолжает тактику ночного террора, делая ставку на дроны и ракеты с целью истощить украинскую ПВО. Несмотря на интенсивность налета, украинские силы демонстрируют стойкость и эффективность, что становится сигналом миру: защита работает, но нуждается в постоянной поддержке и усилении.

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