«Самые грузные сотрудники расположились на канализационных люках» 7 9.07.2025, 10:41

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Как охраняли райцентр во время приезда Лукашенко.

Во вторник, 8 июля, Александр Лукашенко отправился в Могилевский район. Его регулярные поездки по стране — самое настоящее испытание для местных чиновников. Как правило, подготовка к приезду диктатора стартует чуть ли не за несколько месяцев. И мероприятие это довольно масштабное. В нем принимают участие все службы района, в том числе и силовики. Бывший силовик Олег Калуш знает об этом не понаслышке. Когда диктатор посещал Полоцк в 2012 году, Калуш был начальником отдела охраны правопорядка и профилактики городского отдела внутренних дел. Экс-милиционер в красках описал «Зеркалу» меры предосторожности — некоторые из них нельзя назвать иначе как курьезными.

«В оружейную комнату ГОВД несколько недель подряд стояла очередь из матерившихся охотников»

— Данное мероприятие происходило от А до Я непосредственно с моим участием. О приезде «дорогого» гостя полоцкой администрации сообщили месяца за полтора. А уже спустя неделю в исполкоме было проведено первое расширенное совещание, приуроченное к этому событию.

Председательствовал начальник службы безопасности [Лукашенко]. Все заинтересованные должностные лица, начальники управлений и отделов исполкома, руководители градообразующих предприятий выступили по схеме «повысили, углубили и расширили». Начальник милиции (речь о начальнике Полоцкого ГОВД. — Прим. ред.), который каждую пьянку начинал и заканчивал троекратным «ура» во здравие Лукашенко, вообще поведал немыслимые цифры раскрытия преступлений и профилактики. Но во всеобщей эйфории никто подвоха не заметил или сделали вид, что так и надо.

Впоследствии заседания продолжались. Пусть и не в таком масштабе, но регулярно. Каждый раз из Минска на джипах приезжали сотрудники безопасности, которые полностью контролировали подготовку к мероприятию.

Что касается милиции, то нам указали на несколько возможных маршрутов следования Лукашенко. Ну и дальше по уже отработанной схеме: первоначально у населения, проживающего по маршрутам движения, изъяли охотничьи ружья. Однако потом передумали и изъяли оружие у 100% городского населения. В оружейную комнату ГОВД несколько недель подряд стояла очередь из матерившихся охотников, как в мавзолей.

Далее по маршрутам [возможного следования кортежа Лукашенко] были обследованы и опечатаны чердаки и подвалы всех домов и построек. В день приезда с самого утра их обследовали еще раз. Выставили часовых.

За несколько дней до визита в тесном взаимодействии с руководством психбольницы все агрессивные больные и праздно шатающиеся городские сумасшедшие были принудительно помещены на стационарное лечение. Жалобщиков и кляузников вызвали в ГОВД, где им сделали экскурсию по местам «боевой славы».

«Контролировали все проходы и закоулки»

— Также в день приезда были скорректированы многочисленные маршруты городских автобусов, которые теперь ехали в объезд. А движение поездов на момент нахождения Лукашенко в городе было приостановлено вовсе. В свою очередь экипажи ГАИ перекрыли абсолютно все прилегающие к центральной площади проезжие части.

Тротуары по обе стороны на несколько километров контролировались военнослужащими батальона внутренних войск. Они находились на расстоянии 50 метров друг от друга. Также были выставлены патрули на противоположном берегу реки Западная Двина, хотя оттуда площадь никак не просматривалась. Видимо, на случай, если кто-то захочет переплыть. Самые грузные сотрудники милиции стационарно расположились на всех без исключения канализационных люках в окрестности. Для чего — думаю, здесь расшифровывать не нужно, и так понятно.

Автомашины МЧС с выдвинутыми наполовину лестницами в готовности дежурили у многоэтажных домов, чтобы оперативно реагировать на случай, если кто-то из жильцов откроет окно. В таком случае туда летел участковый инспектор, устранял «безобразие» и проводил профилактическую беседу. Минимум в трех местах на крышах прилегающих к площади многоэтажек расположились снайперы службы безопасности Лукашенко. Интернет в микрорайоне был заглушен полностью.

В мероприятии были задействованы сотрудники милиции всех без исключения близлежащих РОВД. Они контролировали все проходы и закоулки, а также выставленные ограждения — турникеты, при этом все работали по «гражданке». Создавалось полное ощущение, что сотрудников в несколько раз больше гражданского населения. А если посчитать работников исполкома и руководителей города и района, то так оно и было.

Прилетел, прошел по городу, прочитал речь

— Лукашенко прилетел на вертолете, высадился на стадионе, откуда в одиночестве проследовал полкилометра до площади (видимо, хотел показать людям, что охрана ему не нужна). Место, откуда он держал речь, было ограждено от людей двумя турникетами с расстоянием около 20 метров друг от друга и дополнительной цепочкой охраны по периметру. Далее он по бумажке зачитал пространный текст о Полоцке как культурной столице. И точно так же ретировался к вертолету.

Спортивный комплекс, который собирались открывать с его участием, он так и не посетил. Как потом объяснили сотрудники его безопасности, проконтролировать такой большой участок не было ни сил, ни средств.

Следует заметить, что за время подготовки к мероприятию полоцкая милиция не занималась больше ничем. Были просрочены все обращения граждан, рухнули месячные показатели раскрытия преступлений и профилактики… Но областное начальство и прокуратура нас простили.

Как заведено в таких случаях, в исполкоме провели подведение итогов, многим вручили грамоты и благодарности. По линии МВД всех без исключения милиционеров премировали. А кончилось всё пьянкой руководящего состава, где под тост начальника милиции за Лукашенко неслось троекратное и протяжное «ура».

И это всего лишь один случай. Достоверно знаю, что подобная вакханалия происходит каждый раз и во время его визитов в Браславскую резиденцию (в 2011 году медиа писали, что резиденция расположена на берегу озера Северный Волос в заказнике «Межозерный». — Прим. ред.). Там его охраняет больше половины личного состава 5−6 близлежащих РОВД. Про меры предосторожности во время проведения «Славянского базара» в Витебске и говорить не приходится… Трудно даже представить объемы трат, количество сил и средств, задействованных белорусами на его ежедневную безопасность.

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