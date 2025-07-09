Украина сбивает «Шахеды» дронами за $500: новый этап дроновой войны
- 9.07.2025, 10:42
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Решение уже в небе, но нужно действовать быстрее, чем противник.
Украина начала активно использовать дешевые перехватчики-дроны стоимостью от $500 против иранских беспилотников «Шахед», массово применяемых Россией для атак на города, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Разработанные добровольцами, эти устройства уже сбили десятки вражеских беспилотников, но страна ведет гонку на время: необходимо наращивать производство, обучать операторов.
На фоне паузы в поставках американских систем ПВО, особенно ракет к комплексам Patriot, Россия усиливает атаки, ежедневно выпуская до 500 дронов. Новые версии «Шахедов» оснащаются камерами, мощными боеголовками, спутниковой навигацией с защитой от помех, а также ИИ-компьютерами от Nvidia для распознавания целей.
Украина отвечает запуском FPV-перехватчиков и беспилотников самолетного типа, некоторые из которых способны подниматься на высоту до 11 км и лететь со скоростью более 350 км/ч. Многие из них уже действуют на глубине до 30 км в российском тылу. Крупные волонтерские проекты, такие как Come Back Alive и Wild Hornets, играют ключевую роль в этом процессе.
Несмотря на успехи, критическими остаются нехватка операторов, задержки в производстве украинских радаров и ограниченное финансирование. Эксперты предупреждают: без координации на уровне государства, Украина рискует отстать в технологической гонке с Россией.
«Решения уже в небе, — отмечают разработчики. — Но чтобы защитить города и инфраструктуру, нужно действовать быстрее, чем противник».