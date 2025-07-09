«Как мы дошли до этого?»: Z-патриот заговорил о развале России 15 9.07.2025, 10:43

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Максим Калашников неожиданно признал провал Кремля.

Известный Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников откровенно заговорил о катастрофическом положении России как на фронте, так и в экономике. Он считает вполне реальным сценарий распада РФ. Об этом сообщает Dialog.UA.

Калашников опубликовал видео, в котором не скрывает разочарования ходом так называемой "СВО" и в целом положения России.

«Как мы дошли до этого? Вот как, ну почему? Вот в Грузии все так здорово получилось в 2008 году. А здесь почему мы угодили в кошмар затяжной бойни?» — задается вопросом Z-патриот.

Калашников открыто называет агрессию против Украины «кровавым болотом». По его словам, страна была совершенно не готова к масштабной войне.

«Умные люди сначала проводят индустриализацию, а потом начинают войны. Вот как Сталин делал… А мы рванулись в войну, обладая гигантской импортозависимостью… Мы оказались в страшном положении, без преувеличения», — сообщил Калашников.

Он подчеркивает системные провалы России: отсутствие беспилотников, современной связи, обмундирования и транспорта. «В 2022 году, когда началась война, оказалось, что у нас нет беспилотников, у нас цифровой закрытой связи нет, приходится пользоваться «Старлинком» Илона Маска, у нас полтора миллиона комплектов обмундирования пропали куда-то, не хватает бронежилетов, автомобилей и так далее», — говорит Калашников.

Он возмущен тем, что «все эти триллионы», вложенные в армию, бесследно исчезли. Пропагандист отмечает, что Россия оказалась в ловушке. «Было сделано все, чтобы затянуть эту войну, проиграть ее стратегически, чтобы были гигантские жертвы… Мы увязли. При этом у нас пошли совершенно губительные процессы в экономике», — рассказал Z-патриот.

Он описывает ситуацию в тылу как разрушительную. «Вся система с огромными пороками у нас в тылу начала расползаться как гнилая ткань. Все проблемы поперли наружу, обострились. Мы можем упасть экономически. Мы превратились в игрушку в руках Китая», — сообщил он.

Он считает, что кризис неотвратим даже при условии прекращения боевых действий. «Вокруг нас затягивается петля кризиса. Острого, системного и не только экономического. Он произойдет даже если боевые действия будут заморожены, а к этому идет. Кризис подступающий стал для нас ловушкой», — заявил Калашников.

По его оценке, Россия вступает в самый опасный период. «Наступает очень страшная эпоха. Нас ждут очень суровые испытания. Если распадется РФ, а мы идем к подобию такого конца», — констатировал Z-патриот.

Эти слова — болезненный сигнал даже не для критиков Кремля, а для тех, кто сам стоял у истоков поддержки войны. Когда даже рупоры пропаганды начинают говорить о крахе, это говорит о нарастающем осознании глубины катастрофы внутри самой системы.

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