ВСУ уничтожили ЗРК «Бук-М1» россиян за 10 миллионов долларов 1 9.07.2025, 10:55

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Видеофакт.

Украинские воины уничтожили еще один российский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1». Стоимость такой системы ПВО оценивается в примерно 10 миллионов долларов.

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.

Успешную операцию провели бойцы бригады «Черный лес» совместно с воинами 413-го отдельного батальона беспилотных систем «Рейд». Видео уничтожения ЗРК обнародовано также на официальных страницах подразделений.

Благодаря точной работе разведки, корректировке с дронов и эффективному огневому поражению удалось уничтожить вражеский комплекс, который прикрывал позиции россиян. Это - очередной удар по системе противовоздушной обороны врага, который демонстрирует уязвимость даже дорогой техники РФ перед украинскими беспилотниками и артиллерией.

Что известно о «Бук-М1»

«Бук-М1» - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности, разработанный в Советском Союзе для поражения воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники. Он поступил на вооружение в 1983 году как модернизированная версия предыдущего комплекса «Бук».

Система способна одновременно поражать несколько целей на высотах от 15 метров до 22 километров, на расстоянии до 35 км. Благодаря гусеничной платформе «Бук-М1» обладает высокой мобильностью и может оперативно менять позицию во избежание ответных ударов.

Во время полномасштабной войны в Украине российская армия активно применяет эти комплексы для прикрытия своих позиций от атак с воздуха - как от боевых самолетов, так и ударных дронов ВСУ.

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