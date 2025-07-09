В Европейском парламенте прошли дебаты о Беларуси 3 9.07.2025, 11:05

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Прозвучало два ключевых посыла.

Во время пленарной сессии в Страсбурге в Европейском парламенте прошли дебаты о Беларуси, сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

8 июля парламентарии и европейские чиновники обсуждали ситуацию, возникшую после недавнего освобождения 14 политических заключенных.

В выступлениях и депутатов, и чиновников рефреном повторялись два ключевых посыла. Во-первых, нормализация отношений между Брюсселем и официальным Минском невозможна без освобождения всех политических заключенных — как сказала европейский комиссар по вопросам расширения Европейского союза Марта Кос (эту же мысль другими словами повторили почти все участники дебатов): «Если Беларусь намерена продемонстрировать реальные и долгосрочные перемены, она должна для начала немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных».

Несмотря на освобождение десятков заключенных, репрессии продолжаются. Депутат от Польши Адам Белян сказал: «Освобождение нескольких не должно отвлекать нас от продолжающихся страданий многих».

В эмоциональном выступлении главa делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска призвала усилить санкции против режима и «ударить точнее и глубже». К усилению санкций призвал и председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макаллистер.

Мириам Лексманн, евродепутат от Словакии, сказала: «Мы должны продолжать оказывать давление на Лукашенко, в частности, добиваясь того, чтобы не было обходов наших санкций». Также словацкий законодатель предложила рассматривать ситуацию в Беларуси и в Украине совместно: «Наша поддержка Украины — это также поддержка демократической и процветающей Беларуси».

Польский законодатель Мариуш Каминьски подчеркнул контраст между ничтожным масштабом личности диктатора и величием белорусского народа: «Лукашенко — палач собственного народа. Он — российская марионетка, которая не смогла бы удержаться у власти без поддержки и террора Путина. Сегодня символом Беларуси является не подлое лицо Лукашенко. Сегодня в Беларуси есть настоящие герои, борцы за свободу. Вспомним Романа Бондаренко, убитого 5 лет назад на улицах Минска».

Парламентарий из Литвы Витянис Андрюкайтис напомнил о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче: «Мы не знаем, жив ли он», — и попросил у представителей Европейской комиссии: «Пожалуйста, узнайте, где он».

Польский депутат Анджей Халицкий обратился непосредственно к белорусам: «Вам, белорусы, я хочу сказать: мы вас видим, мы с вами. Верьте и надейтесь. Потому что давление имеет смысл. Потому что вера важна для вашей идентичности, и надежда — это свободная, независимая Беларусь. И она такой будет. Жыве Беларусь!»

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