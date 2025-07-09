Во сколько белорусским родителям обойдется подготовка к учебному году? 9.07.2025, 11:19

Школьные базары скоро откроются.

В Минске — жаркое лето, но столичные универмаги уже «переключаются» на школьный режим. С середины июля здесь стартуют традиционные ярмарки, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на предприятие «Столичная торговля и услуги».

Родителей ждут витрины с формой, рюкзаками, ручками, пеналами — в общем, всем, без чего 1 сентября не наступит.

Сколько стоит собрать школьника?

По данным организаторов, минимальный набор для младшеклассника — от обуви до канцелярии — обойдется в сумму от 336 до 1 129 рублей.

Если речь идет о подростке — готовьтесь выложить от 414 до 1 386 рублей. Видимо, с каждым учебным годом не только нагрузка на детей растет, но и стоимость школьного «апгрейда».

Напомним, что в соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 15 апреля 2025 г. № 72 для учащихся общего среднего образования установлен деловой стиль одежды, согласно которому определены элементы гардероба, допустимые в учреждениях.

Так, в комплект одежды делового стиля для мальчика входят пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер (гольф), галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер (гольф), сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером.

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