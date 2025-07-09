Украинские десантники взяли в плен офицера российской армии 2 9.07.2025, 11:28

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И показали это на видео.

Воины-десантники 77-й отдельной аэромобильной бригады с помощью дрона заставили российского офицера сдаться в плен.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Военные рассказали, что во время выполнения боевого задания оператор дрона 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ВСУ двумя точными сбросами ранил офицера армии РФ. После ударов враг понял, что сопротивление - бесполезно, и изъявил желание сдаться в плен.

Украинские десантники отметили, что несмотря на кропопролитную войну, они действуют в рамках международного гуманитарного права. Пленному российскому офицеру оказали первую медицинскую помощь, дали воду и еду - все согласно требованиям Женевских конвенций.

«Этот случай - еще одно напоминание: жизнь - это выбор. И один из российских офицеров выбрал сдаться, чтобы выжить», - говорится в сообщении.

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