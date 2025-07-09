Для авторынка ввели изменение 9.07.2025, 11:54

Это может негативно на нем отразиться.

«Правительство» объявило, что внесло важные изменения по ввозу в Беларусь и эксплуатации в нашей стране транспорта — оно касается поставок импортных машин. Так, автодилерам нудно будет получать специальный сертификат для их ввоза, пишет «Зеркало».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Ранее участники рынка заявляли, что такое новшество может сократить выбор авто на рынке, а также поднять цены.

«Внесена корректировка существующих временных особенностей проведения оценки соответствия транспортных средств, предусматривающая для юридических лиц максимальное количество ввозимых из третьих стран в течение года в Республику Беларусь колесных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями одного типа без получения одобрения типа транспортного средства», — сообщили в «правительстве».

В совмине уточнили, что изменения не затрагивают транспортные средства, которые ввозит население для личного пользования.

«Данная мера позволит создать условия для безопасного обращения электромобилей в Республике Беларусь, аналогичные условиям государств — членов ЕАЭС», — пояснили в правительстве и добавили, что новшество будет способствовать насыщению рынка продукцией, которая соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза.

Что касается электромобилей, то по ним для дилеров ввели переходный период: сертификаты безопасности по такому транспорту должны появиться с 1 января 2026 года.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — это документ, который удостоверяет соответствие импортируемой колесной техники в страны Таможенного Союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) требованиям по безопасности и экологическим стандартам.

Ранее в апреле этого года директор «БелДжи» Геннадий Свидерский заявлял, что автомобили, которые ввозятся параллельным импортом партиями более 150 штук, должны будут получать ОТТС. Он анонсировал предстоящие изменения в законодательство. Некоторые игроки «серого» рынка тогда озвучивали свои опасения по поводу предстоящих изменений. Особенно обеспокоены те, кто связан со сферой электрического транспорта. Они говорили, это приведет к резкому уменьшению количества предложений на рынке (и, соответственно, к росту цен). По их мнению, выбор сократится, а оттого и белорусы могут потерять интерес к электрокарам.

Один из участников рынка пояснял, почему понадобилось такое нововведение в законодательстве: «На мой взгляд, чтобы стимулировать продажи местного автопроизводителя «БелДжи», — заявлял Павел Золотарь, представитель компании Evolution Car. — Но сравнивать эти машины с китайскими просто бессмысленно. Это совершенно другой уровень качества, технологий и, конечно, цен. Китайские автомобили, я считаю, выигрывают по всем параметрам. А теперь представьте: из-за таких ограничений у покупателя просто не остается выбора — по сути, его ставят в безвыходное положение и по факту принуждают купить «БелДжи».

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