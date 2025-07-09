закрыть
9 июля 2025, среда, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джонни Депп: Во мне слишком много жизней

  • 9.07.2025, 12:17
  • 1,834
Джонни Депп: Во мне слишком много жизней
Джонни Депп

Актер смог выиграть суд о клевете и вернуться в кино.

В интервью актер Джонни Депп признался, что его реакцией на просьбу студии Warner Bros. оставить роль Геллерта Грин-де-Вальда в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» было: «Пошли вы», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Решение студии последовало сразу после проигрыша Деппа в судебном процессе против британского издания The Sun, которое заявило что он якобы «избивает жену».

Актер снялся всего один день, прежде чем его заменили на Мадса Миккельсена. По словам Деппа, в тот момент он понял, что его не просто просят уйти, а фактически намекают на «пенсию». Его ответ был категоричен: «Во мне слишком много жизней, чтобы меня убить. Думаете, можно причинить мне боль больше, чем я уже пережил? Глубоко ошибаетесь».

После этого Депп почувствовал себя «отвергнутым» в Голливуде. Однако в 2022 году он выиграл более масштабный судебный процесс в США по делу о клевете его бывшей жены Эмбер Херд. Несмотря на напряжение, Депп сказал: «Если я не скажу правду, это будет значить, что я действительно сделал то, в чем меня обвиняют».

Теперь актер вернулся в кино — он снимется вместе с Пенелопой Крус в экшн-комедии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив