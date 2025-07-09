«Достаточно, к нашему огорчению, стабильно» 1 9.07.2025, 12:18

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Десятки выпускников уже третий год получают ноль баллов за ЦЭ.

В Беларуси уже три года относительно стабильно число тех, кто сдает централизованный экзамен (ЦЭ) на ноль баллов. Связано это с тем, что угадать ответы теста очень сложно, рассказал в интервью госагентству БелТА глава Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

В этом году набравших два раза по 100 баллов на ЦЭ в Беларуси 150 человек, в прошлом году таких было 72, в 2023-м — 141. Тех, кто получил дважды максимальный результат на ЦТ, в этом году 13 человек, в прошлом году — 9, в 2023-м — 20. Но есть и те, кто получил трижды абсолютный результат. В этом и в прошлом году таких было по одному человеку.

«Что касается нулевых результатов, они есть. Цифра эта достаточно, к нашему огорчению, стабильна. В этом году на централизованном экзамене 65 человек получили нулевой результат, в прошлом году — 67, в позапрошлом — 63. На централизованном тестировании эти цифры побольше, но тоже одного порядка», — сказал Миксюк.

По его словам, наличие нулевых результатов «говорит о том, что угадать на тесте достаточно сложно».

«Многое сделано за последние годы для того, чтобы просто угадывать ответы на задания не было возможности. А если угадывать никак, то нужно готовиться к испытаниям», — отметил чиновник от образования.

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