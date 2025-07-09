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Два человека пострадали от укусов гадюки в Гродненской области

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  • 9.07.2025, 12:33
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Два человека пострадали от укусов гадюки в Гродненской области

Специалисты дали рекомендации.

В Гродненской области два человека обратились за помощью из-за укуса змеи. По словам пострадавших, речь идет о гадюке. Обоим пациентам оказали необходимую помощь в стационаре.

Первый пострадавший — мужчина. По его словам, гадюку он встретил во время покоса травы. При осмотре медики обнаружили на ноге обратившегося три места укуса, рассказали в Главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома. Чтобы предотвратить тяжелые последствия, пациента перевели в реанимацию и ввели специальную сыворотку. В препарате, пояснили специалисты, содержатся антитела, нейтрализующие попавший в организм яд. Также пострадавшему назначили симптоматическое лечение. Сутки он находился под наблюдением в реанимации, дальше был переведен в отделение токсикологии.

Вторая пострадавшая от укуса змеи — жительница Щучинского района. Женщине также ввели сыворотку против яда гадюки.

Что делать при укусе гадюки? Рекомендации специалистов:

1. Немедленно обратиться за медицинской помощью в ближайшее учреждение

2. Ограничить подвижность пострадавшего органа

3. Давать пострадавшему обильное питье

4. Обработать рану антисептиком и наложить стерильную повязку

5. Принять противоаллергические препараты

6. Не накладывать жгут

7. Не прижигать рану

8. Не пытаться выдавить или отсосать яд самостоятельно

9. Не употреблять алкоголь

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