Два человека пострадали от укусов гадюки в Гродненской области

Два человека пострадали от укусов гадюки в Гродненской области4
- 9.07.2025, 12:33
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Специалисты дали рекомендации.
В Гродненской области два человека обратились за помощью из-за укуса змеи. По словам пострадавших, речь идет о гадюке. Обоим пациентам оказали необходимую помощь в стационаре.
Первый пострадавший — мужчина. По его словам, гадюку он встретил во время покоса травы. При осмотре медики обнаружили на ноге обратившегося три места укуса, рассказали в Главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома. Чтобы предотвратить тяжелые последствия, пациента перевели в реанимацию и ввели специальную сыворотку. В препарате, пояснили специалисты, содержатся антитела, нейтрализующие попавший в организм яд. Также пострадавшему назначили симптоматическое лечение. Сутки он находился под наблюдением в реанимации, дальше был переведен в отделение токсикологии.
Вторая пострадавшая от укуса змеи — жительница Щучинского района. Женщине также ввели сыворотку против яда гадюки.
Что делать при укусе гадюки? Рекомендации специалистов:
1. Немедленно обратиться за медицинской помощью в ближайшее учреждение
2. Ограничить подвижность пострадавшего органа
3. Давать пострадавшему обильное питье
4. Обработать рану антисептиком и наложить стерильную повязку
5. Принять противоаллергические препараты
6. Не накладывать жгут
7. Не прижигать рану
8. Не пытаться выдавить или отсосать яд самостоятельно
9. Не употреблять алкоголь