В Китае отреагировали на обвинения Германии в лазерной атаке на самолет 3 9.07.2025, 12:40

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Заявление озвучила пресс-секретарь министерства иностранных дел.

Германия ошиблась, когда обвинила китайских военных в использовании лазера против одного из ее самолетов. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин, цитирует Newsweek.

«Как мы узнали от компетентных органов, то, что заявила Германия, полностью противоречит фактам, известным Китаю. Миссии китайского флота в Аденском заливе и водах Сомали много говорят о том, что Китай выполняет свои обязанности как великая страна и способствует безопасности международных морских путей. Стороны должны усилить коммуникацию на основе фактов, чтобы избежать недоразумений и просчетов», - подчеркнула она.

Инцидент между Германией и Китаем - что известно

8 июля Германия обвинила Китай в лазерной атаке на свой самолет, который участвовал в операции ЕС «Аспидес». Такой инцидент произошел над Красным морем.

«Угроза немецкому персоналу и нарушение операции являются абсолютно неприемлемыми», - отметили в пресс-службе МИД страны.

В то же время в The Guardian написали, что европейские чиновники неоднократно выражали обеспокоенность относительно влияния Китая на критическую инфраструктуру региона, включая главные морские пути.

«ЕС создал операцию «Аспидес», что в переводе с древнегреческого означает «щиты», как оборонительную операцию по морской безопасности для защиты судоходства во время кризиса в Красном море», - подчеркнули в издании.

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