закрыть
9 июля 2025, среда, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Один из мобильных операторов повышает тарифы

1
  • 9.07.2025, 12:55
  • 1,746
Один из мобильных операторов повышает тарифы

На некоторые услуги.

Мобильный оператор life:) анонсировал повышение тарифов на некоторые услуги. Изменения касаются как физлиц, так и компаний.

Так, с 22 июля вырастет абонплата на тарифных планах «Бесконечный +», «Бесконечный Pro», «Бесконечный Pro Max», «Как дома», «Шейк», «Безлимит Стандарт», «Безлимит Ультра», «Play», «Всё включено», «Голос», «Голос 1», «Умные вещи», «Стоо», «йо1200», «Льготный», а также «Бизнес Стандарт», «Бизнес Голос», «Бизнес Про» и «Бизнес Безлимит».

«Абонентская плата других тарифных планов останется без изменений», — уточняет оператор.

К примеру, тариф «Бесконечный +» с 22 июля будет обходиться в 26,9 рубля вместо нынешних 25,9 рубля.

Также с 22 июля увеличится объем интернет-трафика для тарифных планов «Голос» и «йо1200», а также станет доступна для новых подключений услуга Яндекс Плюс на тарифе «Play». Еще с этого числа изменится стоимость международных звонков.

С 19 августа у life:) обновится стоимость развлекательных и образовательных сервисов, а также дополнительных услуг.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив