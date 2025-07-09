Один из мобильных операторов повышает тарифы 1 9.07.2025, 12:55

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На некоторые услуги.

Мобильный оператор life:) анонсировал повышение тарифов на некоторые услуги. Изменения касаются как физлиц, так и компаний.

Так, с 22 июля вырастет абонплата на тарифных планах «Бесконечный +», «Бесконечный Pro», «Бесконечный Pro Max», «Как дома», «Шейк», «Безлимит Стандарт», «Безлимит Ультра», «Play», «Всё включено», «Голос», «Голос 1», «Умные вещи», «Стоо», «йо1200», «Льготный», а также «Бизнес Стандарт», «Бизнес Голос», «Бизнес Про» и «Бизнес Безлимит».

«Абонентская плата других тарифных планов останется без изменений», — уточняет оператор.

К примеру, тариф «Бесконечный +» с 22 июля будет обходиться в 26,9 рубля вместо нынешних 25,9 рубля.

Также с 22 июля увеличится объем интернет-трафика для тарифных планов «Голос» и «йо1200», а также станет доступна для новых подключений услуга Яндекс Плюс на тарифе «Play». Еще с этого числа изменится стоимость международных звонков.

С 19 августа у life:) обновится стоимость развлекательных и образовательных сервисов, а также дополнительных услуг.

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