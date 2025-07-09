Kia рассекретила недорогую альтернативу Sportage 9.07.2025, 13:03

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Авто предназначено для европейского рынка.

Новый кроссовер Kia EV5 в линейке корейского производителя рассматривается как электрическая альтернатива недорогой модели Kia Sportage. Производитель рассекретил машину для европейского рынка и сообщил подробности.

Сперва купить Kia EV5 могли только автомобилисты в Китае. Затем предложение расширили на Австралию и Таиланд. А теперь, как стало известно Carscoops, новый Kia EV5 2025 года готов встретиться с европейскими покупателями.

Базовая версия первой отправится в продажу. У нее один мотор, передний привод, 215 л.с., батарея емкостью 81 кВтч и запас хода 530 км. Длина кузова равна 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1875 мм, а высота составляет 1715 мм.

Топовая модель предлагает два мотора, полный привод и 313 л.с., но появится в продаже с 2026 года. Цену Kia EV5 для Европы пока не называли. Но осторожный оптимизм подсказывает стартовый прайс в диапазоне 30-35 тысяч евро.

В КНР эта модель стоит 20 700 долларов в самом дешевом исполнении. Там уже представлена вся линейка с несколькими силовыми установками.

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