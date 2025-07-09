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Первый случай: Турция заблокировала Grok от Илона Маска

  • 9.07.2025, 13:06
Первый случай: Турция заблокировала Grok от Илона Маска

За оскорбления Эрдогана.

В Турции заблокировали разработанный компанией xAI Илона Маска чат-бот с искусственным интеллектом Grok. Причина - оскорбительные ответы о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

Об этом сообщает Reuters.

В среду турецкий суд постановил ограничить доступ к части контента Grok - чат-бота компании xAI, созданной Илоном Маском.

По мнению властей страны, искусственный интеллект якобы генерировал оскорбительные ответы в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и религиозных ценностей.

Генпрокуратура Анкары объявила о начале официального расследования. Это первый в стране случай блокировки ИИ-контента по закону. По турецкому законодательству, оскорбления в адрес президента, Ататюрка или религии является уголовным преступлением, которое может наказываться до 4 лет тюрьмы.

По сообщениям местных СМИ, Grok якобы генерировал спорные ответы, когда ему задавали вопросы на турецком языке. Решение о блокировке было принято после обращения Управления информационных технологий (BTK).

Комментариев от компании X или Илона Маска пока нет.

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