В Беларуси формируются контрастные фронтальные разделы 9.07.2025, 13:09

Это скажется на погоде.

10 июля погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, в восточных районах скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью местами ожидаются сильные дожди и грозы. В дневные часы во многих районах прогремят грозы, при грозах местами пройдут сильные ливни. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах местами ожидается шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем составит от +16°С по северо-западу до +34°С по востоку страны. Атмосферное давление будет слабо расти.

11 июля погодные условия в Беларуси продолжат формировать контрастные фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от +11°С по юго-западу до +20°С по северо-востоку республики, максимальная днем от +16°С по юго-западу до +32°С по северо-востоку страны.

12 июля скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +8°С по юго-западу до +18°С по северо-востоку страны, максимальная днем +19..+26°С.

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