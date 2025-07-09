«Прозвучали жесткие сигналы для Путина»1
- 9.07.2025, 13:11
После заявлений Трампа могут последовать конкретные действия.
Президент США Дональд Трамп начал все жестче высказываться в отношении диктатора Путина. Есть надежда, что после этих заявлений будут конкретные действия.
Об этом «24 Каналу» рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, прокомментировав заявления Трампа о Путине. По его словам, все рассчитывали на жесткие действия президента США против российского диктатора. Сначала Трамп таки очень осторожно высказывался относительно Путина.
Как отметил Ступак, Трамп много говорил о «двух неделях» для Путина, но российские ракеты и дроны все равно прилетали по Украине. Есть надежда, что сейчас он наконец начнет жестче действовать в отношении России. Путин вообще не демонстрирует, что хочет завершить войну.
Несмотря на это, пока рано что-то прогнозировать относительно действий Трампа против России. Уже неоднократно были ситуации, когда он якобы жестче высказывался против Путина. А потом ничего не происходило. Но сейчас прозвучали жесткие сигналы для Путина.
«Хочу верить, что у Трампа действительно изменилась риторика. Сегодня видел сообщение духовника Трампа Марка Бернса. Предполагаю, что он приложил много усилий, чтобы Трамп вышел с более-менее нормальной речью. Хочу верить, что так все и будет», – сказал Ступак.