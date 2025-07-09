«Прозвучали жесткие сигналы для Путина» 1 9.07.2025, 13:11

Коллаж: 24tv.ua

После заявлений Трампа могут последовать конкретные действия.

Президент США Дональд Трамп начал все жестче высказываться в отношении диктатора Путина. Есть надежда, что после этих заявлений будут конкретные действия.

Об этом «24 Каналу» рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, прокомментировав заявления Трампа о Путине. По его словам, все рассчитывали на жесткие действия президента США против российского диктатора. Сначала Трамп таки очень осторожно высказывался относительно Путина.

Как отметил Ступак, Трамп много говорил о «двух неделях» для Путина, но российские ракеты и дроны все равно прилетали по Украине. Есть надежда, что сейчас он наконец начнет жестче действовать в отношении России. Путин вообще не демонстрирует, что хочет завершить войну.

Несмотря на это, пока рано что-то прогнозировать относительно действий Трампа против России. Уже неоднократно были ситуации, когда он якобы жестче высказывался против Путина. А потом ничего не происходило. Но сейчас прозвучали жесткие сигналы для Путина.

«Хочу верить, что у Трампа действительно изменилась риторика. Сегодня видел сообщение духовника Трампа Марка Бернса. Предполагаю, что он приложил много усилий, чтобы Трамп вышел с более-менее нормальной речью. Хочу верить, что так все и будет», – сказал Ступак.

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