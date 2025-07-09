закрыть
9 июля 2025, среда, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Прозвучали жесткие сигналы для Путина»

1
  • 9.07.2025, 13:11
«Прозвучали жесткие сигналы для Путина»
Коллаж: 24tv.ua

После заявлений Трампа могут последовать конкретные действия.

Президент США Дональд Трамп начал все жестче высказываться в отношении диктатора Путина. Есть надежда, что после этих заявлений будут конкретные действия.

Об этом «24 Каналу» рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, прокомментировав заявления Трампа о Путине. По его словам, все рассчитывали на жесткие действия президента США против российского диктатора. Сначала Трамп таки очень осторожно высказывался относительно Путина.

Как отметил Ступак, Трамп много говорил о «двух неделях» для Путина, но российские ракеты и дроны все равно прилетали по Украине. Есть надежда, что сейчас он наконец начнет жестче действовать в отношении России. Путин вообще не демонстрирует, что хочет завершить войну.

Несмотря на это, пока рано что-то прогнозировать относительно действий Трампа против России. Уже неоднократно были ситуации, когда он якобы жестче высказывался против Путина. А потом ничего не происходило. Но сейчас прозвучали жесткие сигналы для Путина.

«Хочу верить, что у Трампа действительно изменилась риторика. Сегодня видел сообщение духовника Трампа Марка Бернса. Предполагаю, что он приложил много усилий, чтобы Трамп вышел с более-менее нормальной речью. Хочу верить, что так все и будет», – сказал Ступак.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив