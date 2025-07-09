Находящийся под санкциями БМЗ приостановил выпуск некоторых видов продукции 9.07.2025, 13:29

Чтобы не работать себе в убыток.

Белорусский металлургический завод (БМЗ) приостановил «выпуск некоторых видов продукции, чтобы не работать себе в убыток», сообщил заместитель генерального директора по технологии и качеству Сергей Терлецкий на встрече с работниками электросталеплавильного цеха № 1, пишет «Позірк».

Одной из главных задач Терлецкий назвал снижение затрат.

В прошлом месяце менеджмент предприятия на встречах с персоналом несколько раз упоминал о трудностях в связи с санкционными ограничениями и внешней конъюнктурой. Так, по сообщению пресс-службы от 26 июня, гендиректор Дмитрий Корчик заявил, что начало года было непростым, в первую очередь, по причине снижения цен на металлургическую продукцию на мировом рынке.

- Первые месяцы мы выравнивали ситуацию, а уже с марта стали работать с операционной прибылью. Рентабельность продаж у нас положительная. И по итогам полугодия планируем окончательно выровнять ситуацию, — отметил он.

Корчик назвал непростой «ситуацию по метизному направлению», поскольку на рынок России пришли китайские производители автомобилей, у которых «имеются свои шины».

В связи с падением экспорта корда «на заводе проходит процесс оптимизации персонала», сказал гендиректор.

«Тенденцию уменьшения заказов по метизному производству» в РФ также отметил курирующий это направление заместитель генерального директора Игорь Чернявский (публикация от 23 июня): «Снизилось прежнее потребление шин, соответственно падает и объем потребления металлокорда. К тому же на этом рынке наблюдается большая конкуренция со стороны китайских производителей шин, которые активно демпингуют цены».

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