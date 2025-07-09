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На торги выставили завод, который выпускал алкогольные напитки

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  • 9.07.2025, 13:48
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На торги выставили завод, который выпускал алкогольные напитки

За него просят миллионы рублей.

На электронный аукцион площадки «БелЮрОбеспечение» в очередной раз выставили на продажу ликеро-водочный завод «Можейково» в Лидском районе. В лот входят капитальные строения и оборудование, отмечает «Зеркало».

Ликеро-водочный завод «Можейково» раньше выпускал спирт и крепкие алкогольные напитки: водку, бренди, ликеры и бальзамы. В 2024-м его выставляли на торги три раза. В этом году еще также уже пытались продать с аукциона.

И если ранее начальная цена завода была 30  008  270 рублей, а затем ее снизили до 12 млн рублей, то теперь за него просят 18 млн рублей.

В лот входят 14 капитальных строений, в их числе спиртцех, спиртохранилище с проходной и автовесами, цех ликеро-водочных изделий, склады, мини-ТЭЦ, котельная и прочее. Продается также производственное оборудование.

Недвижимость имеет обременение — ипотека и залог.

Торги назначены на 24 июля.

По данным сервиса Kartoteka.by, в 2019-м «Можейково» было признано неплатежеспособным и подлежало финансовому оздоровлению — с 2019 по 2027 год.

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