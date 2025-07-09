Макрон: Франция и Великобритания должны спасти Европу 2 9.07.2025, 13:50

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Фото: Alastair Grand/Getty Images

Как это делал Уинстон Черчилль.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к укреплению англо-французского партнерства, заявив, что Париж и Лондон несут «особую ответственность» за безопасность Европы. Об этом он сказал в своей речи перед обеими палатами британского парламента, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Наши две страны обязаны защищать международный порядок, как это делал Уинстон Черчилль», — подчеркнул Макрон, указывая на угрозу со стороны «дестабилизирующих держав», нарушающих международные нормы.

Макрон вновь призвал Европу к большей «стратегической автономии», в частности, в вопросах обороны, чтобы снизить зависимость от США и Китая. Он отметил, что не ставит эти две страны в одну категорию, но призвал «снизить риски» чрезмерной зависимости.

Французский лидер выступил после торжественного приема в Виндзоре, где его и супругу Брижит приветствовали король Чарльз III и королева. Это был первый государственный визит при новом монархе.

В своей речи Макрон также подчеркнул важность поддержки Украины, заявив, что Франция и Великобритания — «коалиция желающих» — готовы гарантировать соблюдение перемирия.

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