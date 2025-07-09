Новый гуманоидный робот преодолевает любые преграды 1 9.07.2025, 13:51

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Фото: Interesting Engineering

Без внешних камер и сенсоров.

Китайская компания AgiBot представила X2-N — гуманоидного робота нового поколения, способного передвигаться как на колесах, так и на двух ногах. Эта гибридная система передвижения позволяет устройству эффективно адаптироваться к различным типам местности: колесный режим — для ровных поверхностей, шагание — для лестниц, наклонов и узких мостов пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Главная особенность X2-N — отсутствие внешних сенсоров и камер. Робот использует только собственные данные — крутящий момент, давление в суставах и гироскопическую информацию — чтобы ориентироваться в пространстве и мгновенно реагировать на изменения. Такой подход снижает сложность, повышает надежность и снижает затраты.

В демонстрационном видео X2-N уверенно перемещается по прямой, поднимается по лестнице, затем переключается обратно в колесный режим для подъема по наклонной поверхности. Это делает его пригодным для работы в логистике, здравоохранении и сфере обслуживания.

X2-N разработан на базе робота Lingxi X2, представленного в марте 2025 года. Он оснащен ИИ-системой GO-1, позволяющей выполнять простые задачи без предварительного обучения. Lingxi X2 способен распознавать эмоции по мимике и голосу, имитировать дыхание и демонстрировать «человеческие» жесты.

X2-N — пример новой волны роботов с интуитивной навигацией и высокой адаптивностью, созданных для реального, постоянно меняющегося мира.

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