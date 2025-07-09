Российская экономика тонет в собственных долгах и нытье 3 Алексей Пластун, «Зеркало недели»

9.07.2025, 13:52

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Шах и мат.

— Кто это там воет на болотах, Бэрримор?

— Это на ПМЭФ обсуждают успехи экономики России, сэр.

Июнь был месяцем, когда экономику РФ продолжали догонять старые грехи и законы экономики. Неожиданно оказалось, что когда ты создаешь ажиотажный спрос в какой-то сфере, например автомобильной, анонсируя радикальное повышение утильсбора, то это лишь поначалу весело: продажи автомобилей резко увеличились, а значит, экономика растет, успешно трансформировалась и вот это все. А потом приходит 2025 год с повышенным утильсбором… и привет. Экономическое чудо превращается в тыкву.

Или, например, раздавал ты кредиты направо-налево в 2022–2024 годах, а потом неожиданно выяснилось, что по ним нужно платить проценты и как-то кредит возвращать. Но не для этого же кредит-то брали: его брали потому, что денег не было уже тогда, а сейчас их нет и в помине. И начинается рост просрочки и прочих невозвратов.

Или вот санкции эти неработающие. Подумаешь, перестали покупать наш уголь/металл/газ, перенаправим все на Восток, делов-то. А потом вдруг оказывается, что на Востоке и цены не те, и объемы не те, и логистика дорогая, и едет как-то все дорого и еще пробки постоянные.

Короче, очевидное стало настолько очевидным, что Петербургский международный экономический форум можно официально переименовывать в форум нытиков.

Неожиданно этот форум, он же ПМЭФ, стал главным событием июня. Казалось бы, ординарное событие, целью которого является обеспечение заработка для гостиниц, ресторанов и эскортниц. Потому как статус международного обеспечивается разве что талибами, а сколь-нибудь значимых сделок и инвестиций никто уже даже не делает вид, что ждет.

Справочная информация для свидетелей целебных свойств ПМЭФ: приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в прошлом году упал на 62,8% по сравнению с 2023-м и в 11,7 раза по сравнению с довоенным 2021-м, когда он составил 38,8 млрд долл.

В общем, должны были собраться, поесть-попить и разойтись. Но тут как гром среди ясного неба посыпались каминг-ауты со стороны властей и прочих бизнесов. Такое впечатление, что три года они копили нытье и решили синхронно поделиться им с окружающим миром.

Герман Греф заявил, что экономика РФ столкнулась с «идеальным штормом», правда, забыл уточнить, что там после шторма от нее останется. Впрочем, эту мысль закончил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам. Оказывается, «совок» развалился не из-за «предателя Горбачева», а потому что деньги закончились. И ситуация эта, дескать, может повториться в России.

Министр экономики был краток и заявил, что экономика на грани рецессии. Металлургическая отрасль, если верить гендиректору «Северстали», трансформировалась настолько успешно, что уже пора останавливать производство. Глава Союза предпринимателей Александр Шохин решил не ограничиваться отдельной отраслью и заявил, что у многих компаний преддефолтное состояние по обязательствам. Его мысль уточнил президент ВТБ Андрей Костин, отметив, что из крупнейших компаний каждая шестая не в состоянии заработать даже на проценты.

Все было настолько мрачно, что пришлось срочно вызвать одного пенсионера, который рассказал, что Россия — это первая экономика Европы, четвертая мира, что она впереди планеты всей в плане развития и перспектив, а кто так не считает, тот просто завидует.

«АвтоВАЗ» против законов экономики

«АвтоТАЗ» пару лет смотрел на китайские автомобили и понял, что так больше продолжаться не может. В том плане, что честно конкурировать с ними не выходит от слова совсем. В результате был придуман план, точный, как швейцарские часы: радикально повышаем утильсбор, и китайские авто поднимают лапки вверх, потому что не смогут конкурировать с автомобилями «АвтоТАЗа». Шах и мат!

В какой-то момент что-то пошло не так. Дилеры посмотрели, куда ветер дует, взяли и купили сотни тысяч китайских автомобилей до повышения утильсбора. Потом еще так классно было всем рассказывать, как здорово все с продажами авто в России, как растет экономика, вот это все. В итоге на складах скопилось под 700 тыс. нераспроданных автомобилей.

И что вы думаете? Никто теперь не покупает «автотазы» (справедливости ради отметим, что не покупают не только их, но и новые авто в принципе). Все, кто хотел что-то купить, уже купили до повышения утильсбора. Кто бы мог подумать, что все вот так закончится!

В итоге имеем следующее. В январе—мае продажи новых легковых автомобилей сократились на 26%, до 440 тыс. штук, продажи «АвтоТАЗа» снизились на 24%, до 131 тыс. штук. И теперь «АвтоТАЗ» жалуется на плохие предчувствия, что его продажи по итогам 2025-го упадут на 20–25%. Да и сам рынок в целом потеряет 25%.

В качестве последнего писка отчаяния «АвтоТАЗ» попробовал «в демпинг»: в июне скидки достигали 34%. Но снова неудача: запас прочности у китайцев оказался побольше. Далее прямая речь президента «АвтоТАЗа», полная обиды на проклятые законы экономики: «В автосалонах по некоторым брендам… скидки составляют 700 и 800 тыс. руб. Ну, извините, у нас сегодня 800 тыс. руб. стоит Lada Granta в базовом исполнении. Невозможно машину просто дарить».

Сдувающиеся пузыри

Начнем с кредитов. Микрофинансовые организации по итогам первых пяти месяцев 2025 года продали коллекторам рекордный за последние три года объем просроченных долгов: на 73% больше, чем в 2023-м. Самое смешное в том, что коллекторы покупали не потому, что есть большие шансы выбить эти долги, а потому что продавали их почти даром: средневзвешенная цена составила 16,4% от суммы основного долга. То есть микрофинансовые организации готовы были разве что не приплатить, лишь бы избавиться от этого балласта.

А вообще отличный бизнес: даешь в кредит 100 тыс. руб., а потом радуешься, что вернул 16 тыс.

У граждан объем проблемных кредитов за первый квартал увеличился почти на 200 млрд руб., или примерно на 2 млрд руб. в день. В ипотечном кредитовании темпы роста просроченной задолженности набирают первую космическую скорость: по состоянию на 1 мая 2025 года просрочка приблизилась к 130 млрд руб., что почти на 100% больше, чем было на 1 мая 2024-го.

Интересный факт: платежи по 8,3 млн кредитных карт были просрочены на 90 дней и более. Совокупная задолженность по таким картам — 575,9 млрд руб. (год назад было 426,7 млрд, то есть прирост составил добрых 35%). При этом эксперты отмечают, что пик просрочек еще впереди — закредитованные клиенты еще ищут возможности перекредитоваться, но многие каналы для них уже закрыты регулированием центробанка.

Или вот еще. За январь—апрель просроченная задолженность малого и среднего бизнеса увеличилась на 14,8%, до 735 млрд руб.

Рост просрочки — это лишь одно из проявлений текущей кредитной трансформации. Объемы кредитования продолжают падать запредельными темпами. Например, объемы выдачи ипотеки в России сократились более чем на 50% с начала 2025 года. ВТБ так вообще похвастался падением выдачи ипотеки в четыре раза.

Удивительное рядом, но на фоне падения выдачи ипотеки продажи квартир в новостройках в РФ в мае снизились сразу на 40%. Между прочим, это минимальный объем за последние пять лет. Девелоперы, посмотрев на все это, начали банкротиться. В Ростове-на-Дону из-за долгов уже признали банкротом СК «Донстрой», в Чувашии — компанию «Регионстрой», а во Владимирской области — «Капитал-строй».

А временно живые застройщики решили продлить агонию и вместо ипотечного кредитования стали массово использовать рассрочку. Долги граждан перед застройщиками за рассрочку в первом квартале 2025 года достигли 1 трлн руб. Между тем доля нераспроданного жилья достигла 68% и продолжает расти. То есть рассрочка, несмотря на ту цену, которую еще придется заплатить, не смогла спасти ситуацию.

Просроченная задолженность выросла на 11,6% по экономике в целом. При том что в «ковидном» 2020-м рост был только на 9%. В обрабатывающей промышленности просроченная задолженность увеличилась на 38,8% (в 2020 году — 25,5%).

Бюджет

Зайдем сразу с козырей. В мае нефтегазовые доходы России упали до минимума за последние 2,5 года, составив всего 512,7 млрд руб. Это вдвое (!) меньше, чем в апреле, и на 34% ниже показателей мая прошлого года. Хуже ситуация была только в январе 2023-го. Что характерно, сборы с нефтяных компаний сократились на 32% по сравнению с маем 2024-го, а газовые поступления стали меньше вдвое.

Тут нужно благодарить как цены на нефть, так и рубль, укрепление которого изрядно подъело экспортную выручку. Рублевая цена барреля упала до 4195 руб., то есть на 38% ниже уровня, который использовался при верстке бюджета на 2025 год, и на 21% меньше новых оценок Минфина на этот год.

Пришлось даже распечатать остатки Фонда национального благосостояния и раздать полтриллиона нуждающимся. В результате ликвидная часть ФНБ опустилась ниже 3 трлн руб. впервые с 2019 года. С учетом планов по бюджетному дефициту на год в размере 3,8 трлн руб. можно уже заказывать панихиду по ФНБ.

Что делать, если доходов не хватает на перекрытие расходов, а ФНБ к концу года исчезнет? Вопрос в целом риторический, потому как и ежу понятно: нужно «резать косты». Слово «секвестр» скоро станет одним из самых узнаваемых в бюджетном и не только обиходе.

Оказалось, что казна получит в этом году на 24% меньше изначально заложенных нефтегазовых доходов (8,3 трлн руб. вместо 10,8 трлн). Дефицит бюджета превысит изначальный план втрое — 3,8 трлн руб. вместо 1,2 трлн. Напомним, текущий объем ликвидной части ФНБ уже меньше запланированного дефицита.

Было принято волевое решение резать пять госпрограмм: программа развития промышленности лишилась 97,15 млрд руб. финансирования; госпрограмму «научно-техническое развитие» России минуснули на 22,17 млрд; расходы на госпрограмму развития авиапрома снизили с 49 млрд до 39,4 млрд; расходы на госпрограмму «развитие судостроения» решено уменьшить на 4,1 млрд; на 7,2 млрд руб. похудел бюджет программы «развитие энергетики».

Экономический рост

Традиционный хит-парад (данные мая 2025 года к маю 2024-го).

Машиностроение окончательно посыпалось:

тракторы для сельского хозяйства — минус 30%;

бульдозеры — минус 65%;

автобусы — от минус 37% до минус 45%;

прицепы-цистерны — минус 65%;

насосы центробежные подачи жидкостей — минус 43%;

вагоны грузовые магистральные — минус 35%;

кузова для автотранспортных средств — минус 57%;

приемники телевизионные — минус 35%;

машины стиральные бытовые — минус 36%.

Легкая промышленность:

кожа из целых шкур крупного рогатого скота — минус 55%;

шерсть обезжиренная или карбонизированная — минус 34%;

полотна трикотажные или вязаные — минус 22%;

изделия чулочно-носочные трикотажные — минус 21%;

обувь — минус 16%.

Пищевая отрасль:

консервы мясные — минус 16%;

масло подсолнечное — минус 21%;

маргарин — минус 16%;

крупа — минус 22%.

Еще одной интересной статьей падения стали «кабели волоконно-оптические» — минус 58% г/г.

Итоги, выводы, перспективы

Каков классический механизм возникновения экономического кризиса?

Фаза №1 — перегрев экономики. ВВП растет, дешевые деньги, на рынках начинается спекулятивный рост цен. Знакомо? Но этот этап уже давно пройден.

Фаза №2 — накопление дисбалансов. Растет долговая нагрузка, цены на активы окончательно отрываются от реальности, кредитовать начинают вообще всех без оглядки на риски. Все это уже было. Так что движемся дальше.

Фаза №3 — точка бифуркации. Центробанк повышает ставку в отчаянной попытке отсрочить неизбежное, начинаются первые неплатежи и дефолты, инвесторы теряют интерес к рисковым активам. Тоже звучит знакомо? Ну, тогда переходим к самому интересному.

Фаза №4 — паника и спад. Банки сворачивают кредитование, чтобы хоть как-то минимизировать риски, компании «режут косты и персонал», начинается рецессия (министр экономики Орешников уже анонсировал), которая сопровождается распродажами активов и кризисом неплатежей.

По сути, они уже где-то в районе четвертой фазы. Хотя по форме — еще в процессе перехода к ней. Но это лишь вопрос времени и некая формальность. С чем всех и поздравляем.

Алексей Пластун, «Зеркало недели»

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