СБУ задержала в Киеве китайских шпионов 3 9.07.2025, 14:03

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Они собирали секретные технологии производства украинских ракет «Нептун».

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух шпионов Китая, которые собирали секретные технологии производства украинских ракет «Нептун». Они пытались нелегально вывезти в КНР тайную документацию по ракетному комплексу.

Об этом 9 июля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, один из шпионов – 24-летний экс-студент одного из технических вузов Киева. Он остался в украинской столице после того как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость.

Второй шпион – его отец, который постоянно проживал в Китае, но периодически ездил в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу сына.

По материалам дела, экс-студент из Китая должен был получить техническую документацию по производству украинских «Нептунов».

Для этого он пытался завербовать гражданина Украины, который имеет отношение к разработкам новейших вооружений.

Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще в начале его разведывательной активности и задержала «на горячем» во время передачи ему секретных документов.

Впоследствии был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы Китая.

Во время обысков у обоих изъяты телефоны с доказательствами их переписки, где они координируют свою шпионскую деятельность.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины «шпионаж».

Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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