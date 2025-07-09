Сенатор Грэм: Трамп поддержал новый законопроект о санкциях против России

Сенатор Грэм: Трамп поддержал новый законопроект о санкциях против России2
- 9.07.2025, 14:14
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Детали будут известны до конца недели.
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку новому законопроекту о введении жестких санкций против России, сообщил сенатор Линдси Грэм во вторник, 8 июля. Это заявление дало импульс законопроекту, который долгое время находился в подвешенном состоянии в Сенате, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
«Мы начинаем двигаться вперед», — заявил Грэм, добавив, что Трамп сказал ему: «Пора действовать».
По словам сенатора, законопроект был доработан совместно с демократом Ричардом Блюменталем — в него добавили расширенные полномочия президента по временной отмене санкций. Теперь Трамп сможет продлить льготный период для стран, покупающих российскую нефть или уран, еще на 180 дней — после первоначального аналогичного периода. Повторное продление потребует голосования в Конгрессе.
Поддержка Трампа последовала за его публичной критикой президента России Путина, которого американский лидер обвинил в отказе от переговоров по Украине.
Хотя точные сроки голосования пока не определены, лидер сенатского большинства Джон Тьюн сообщил, что согласует вопрос с Белым домом и Палатой представителей. Ожидается, что детали графика рассмотрения законопроекта появятся до конца недели.
В Белом доме отказались комментировать слова Грэма, сославшись на публичные заявления Трампа, сделанные ранее во вторник.
Источники уточняют, что голосования по санкциям на этой неделе не будет, но интерес к продвижению инициативы в Сенате высок.