«Трудиться придется весь день»4
- 9.07.2025, 14:17
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Белоруска рассказала, как заработать 200 рублей в день на чернике.
Белоруска рассказала, как заработать 200 рублей в день на чернике. Видео об этом она выложила в TikTok, пишет blizko.by.
По словам блогера, цена на ягоду сейчас от 10 рублей за литр. Она отметила, что собрать ведро на 10 литров, займет 4-5 часов. «Перебрать часа полтора», – рассказала она. По ее мнению, за день можно собрать, если хорошо работать, два ведра.
@domanskaya_kate5 #черника ♬ оригинальный звук - domanskaya_kate
Пользователи в комментариях отметили, что это тяжелый труд:
«Если дорого, то есть лес – там бесплатно».
«Покупаю по 15 рублей у бабушек за литр, мне кажется, что это недорого».
«Собирать очень тяжело, особенно с непривычки, адский труд!»
«Где вы нашли чернику, кусты пустые, ягод нет».