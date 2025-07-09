«Трудиться придется весь день» 4 9.07.2025, 14:17

1,874

Белоруска рассказала, как заработать 200 рублей в день на чернике.

Белоруска рассказала, как заработать 200 рублей в день на чернике. Видео об этом она выложила в TikTok, пишет blizko.by.

По словам блогера, цена на ягоду сейчас от 10 рублей за литр. Она отметила, что собрать ведро на 10 литров, займет 4-5 часов. «Перебрать часа полтора», – рассказала она. По ее мнению, за день можно собрать, если хорошо работать, два ведра.

Пользователи в комментариях отметили, что это тяжелый труд:

«Если дорого, то есть лес – там бесплатно».

«Покупаю по 15 рублей у бабушек за литр, мне кажется, что это недорого».

«Собирать очень тяжело, особенно с непривычки, адский труд!»

«Где вы нашли чернику, кусты пустые, ягод нет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com