закрыть
9 июля 2025, среда, 15:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Трудиться придется весь день»

4
  • 9.07.2025, 14:17
  • 1,874
«Трудиться придется весь день»

Белоруска рассказала, как заработать 200 рублей в день на чернике.

Белоруска рассказала, как заработать 200 рублей в день на чернике. Видео об этом она выложила в TikTok, пишет blizko.by.

По словам блогера, цена на ягоду сейчас от 10 рублей за литр. Она отметила, что собрать ведро на 10 литров, займет 4-5 часов. «Перебрать часа полтора», – рассказала она. По ее мнению, за день можно собрать, если хорошо работать, два ведра.

@domanskaya_kate5 #черника ♬ оригинальный звук - domanskaya_kate

Пользователи в комментариях отметили, что это тяжелый труд:

«Если дорого, то есть лес – там бесплатно».

«Покупаю по 15 рублей у бабушек за литр, мне кажется, что это недорого».

«Собирать очень тяжело, особенно с непривычки, адский труд!»

«Где вы нашли чернику, кусты пустые, ягод нет».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив