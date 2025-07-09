Великобритания модернизирует свою самую мощную подлодку 9.07.2025, 14:31

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Ядерный реактор и боевые системы улучшат.

Королевский флот Великобритании начал масштабную модернизацию своей атомной подлодки HMS Astute — первой в серии многоцелевых субмарин класса Astute. Корабль уходит на капитальный ремонт после 15 лет непрерывной службы, завершив самую длительную в истории британских подводных сил, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Подлодку частично разберут для обновления ядерного реактора, боевых систем и конструктивных элементов. Отметим, что реактор Rolls-Royce PWR2 типа Core-H не требует дозаправки, что упрощает процесс модернизации.

HMS Astute вошла в строй в 2010 году и уже успела пройти Суэцкий канал, участвовать в миссиях у берегов Австралии и США, а также защищать британские воды от потенциальных угроз, включая активность российского флота. Подлодка оснащена крылатыми ракетами Tomahawk, торпедами Spearfish и может находиться под водой месяцами, производя собственные кислород и воду.

Особенностью класса Astute стало отсутствие традиционного перископа — его заменили видеосистемы с круговым обзором. Корпус покрыт более чем 39 тысячами акустических плиток, делающих подлодку практически бесшумной — ее звук сравнивают с «дельфинами».

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